5 января в рамках 1/8 финала Кубка Африки сборная Нигерии встретится с командой Мозамбика. Матч пройдет на стадии плей-офф, где цена каждой ошибки возрастает, однако разница в классе и текущей форме соперников заметна уже до стартового свистка. Нигерия уверенно прошла групповой этап, тогда как Мозамбик регулярно сталкивался с проблемами в обороне.

Нигерия

Сборная Нигерии подходит к матчу в отличном состоянии. Команда одержала три победы подряд на текущем Кубке Африки и стабильно отличается результативностью. В последних пяти матчах нигерийцы забили 10 мячей, в среднем по 2.00 за игру, подтверждая высокий атакующий потенциал. При этом оборона действует не безупречно – команда пропускает на протяжении шести матчей подряд, однако чаще всего компенсирует это за счет активности впереди. В матчах плей-офф Нигерия традиционно делает ставку на темп и давление с первых минут.

Мозамбик

Мозамбик вышел в плей-офф, но текущая форма вызывает вопросы. Команда пропускает в шести матчах Кубка Африки подряд и в последних пяти играх получила 11 мячей. Несмотря на это, сборная старается играть смело и забивает в среднем 1.40 гола за матч, однако слабая организация обороны регулярно приводит к потерям результата. Против соперников с высоким классом атаки Мозамбик испытывает серьезные сложности, что уже подтвердилось на групповом этапе.

Факты о командах

Нигерия

Побеждает в 3 последних матчах Кубка Африки

Забивает в 11 матчах подряд

Забивает в среднем 2.00 гола за последние 5 игр

Побеждает Мозамбик в 4 последних очных встречах

Мозамбик

Пропускает в 6 матчах подряд

Пропускает в среднем 2.20 гола за последние 5 игр

Забивает в среднем 1.40 гола за последние 5 матчей

Проиграл Нигерии все последние очные встречи

Прогноз на матч Нигерия – Мозамбик

С учетом текущей формы и статистики личных встреч Нигерия выглядит явным фаворитом. Команда стабильно забивает и умеет навязывать высокий темп, с которым Мозамбик, как правило, не справляется. При этом гости способны отличиться, учитывая проблемы нигерийцев в обороне, что делает сценарий с голами с обеих сторон вполне вероятным.

