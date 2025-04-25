26 апреля 2025 года на стадионе в Салюте состоится матч 5-го тура Вторая лига России, в котором местная команда примет «Квант». Для обеих команд этот матч будет важным этапом в продолжении сезона. «Салют» в последнее время демонстрирует неплохие результаты, а вот «Квант» находится в крайне сложной ситуации и будет бороться за восстановление формы.

«Салют»

«Салют» набрал 7 очков после 4 туров, занимая 4-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила 6 голов (в среднем 1.2 гола за матч) и пропустила 6 голов (в среднем 1.2 гола за матч). Несмотря на стабильную игру в атаке, «Салют» демонстрирует определeнные проблемы в обороне, пропуская голы в 3 последних матчах подряд. В последние два матча «Салют» одержал победу и сыграл вничью, но проблемы в защите всe же остаются. Ожидается, что команда будет искать победу в домашнем матче, используя свой атакующий потенциал.

«Квант»

«Квант» с 1 очком после 4 туров занимает 16-е место. Команда находится в очень сложной ситуации и продемонстрировала крайне слабые результаты в последних матчах. В последних 5 играх «Квант» не забил ни одного гола, в то время как пропустил 15 (в среднем 3 гола за матч). В последнем матче команда проиграла «Знаменю Труда» 0:5, что только подтверждает текущие проблемы в обороне и атаке. «Квант» не забивает в 9 из последних 11 матчей, что вызывает серьeзные опасения в контексте предстоящего выезда.

Факты о командах

«Салют»

Набрал 7 очков после 4 туров и занимает 4-е место.

В последних 5 играх «Салют» забивает в среднем 1.2 гола за матч и пропускает 1.2 гола.

Забивает в 10 последних матчах.

Пропускает в 3 последних матчах.

«Квант»

Набрал 1 очко после 4 туров и занимает 16-е место.

В последних 5 играх «Квант» не забивает голы, но пропускает в среднем 3 гола за матч.

Проигрывает в 3 последних матчах.

Не забивает в 9 из 11 последних матчей.

Личные встречи 43% (3) 29% (2) 29% (2) 9 Забитых мячей 6 1.29 В среднем за матч 0.86 3:0 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур Квант 0 : 2 Салют Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур Салют 1 : 0 Квант Россия. ПФЛ. Группа 3, 7 тур Квант 0 : 0 Салют Россия. ПФЛ. Зона Центр, 16 тур Квант 0 : 3 Салют Россия. ПФЛ. Зона Центр, 4 тур Салют 0 : 1 Квант Россия. ПФЛ. Зона Центр, 20 тур Квант 3 : 1 Салют Россия. ПФЛ. Зона Центр, 8 тур Салют 2 : 2 Квант

Прогноз на матч «Салют» – «Квант»

«Салют» выглядит явным фаворитом в этом матче, учитывая текущую форму команд. С учeтом проблем в обороне «Кванта» и отсутствия результативности, хозяева должны воспользоваться этим и забить несколько голов. «Квант» продолжает испытывать серьeзные трудности и, вероятно, снова окажется в сложной ситуации. Ожидается, что «Салют» будет доминировать в атаке, при этом «Квант» вряд ли сможет серьeзно оказать сопротивление, учитывая свою слабую форму в последних играх.

На основе текущей формы команд наиболее вероятный результат – победа «Салюта» с достаточно высоким числом забитых голов. Также вероятность того, что обе команды смогут забить, выглядит минимальной, учитывая слабость атаки у «Кванта».

Рекомендации для ставок: