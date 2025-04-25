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«Салют» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

25 апреля 2025 13:38
Салют - Квант
26 апр. 2025, суббота 15:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
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1.85
Победа «Салют» – коэффициент 1.85
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26 апреля 2025 года на стадионе в Салюте состоится матч 5-го тура Вторая лига России, в котором местная команда примет «Квант». Для обеих команд этот матч будет важным этапом в продолжении сезона. «Салют» в последнее время демонстрирует неплохие результаты, а вот «Квант» находится в крайне сложной ситуации и будет бороться за восстановление формы.

«Салют»

«Салют» набрал 7 очков после 4 туров, занимая 4-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила 6 голов (в среднем 1.2 гола за матч) и пропустила 6 голов (в среднем 1.2 гола за матч). Несмотря на стабильную игру в атаке, «Салют» демонстрирует определeнные проблемы в обороне, пропуская голы в 3 последних матчах подряд. В последние два матча «Салют» одержал победу и сыграл вничью, но проблемы в защите всe же остаются. Ожидается, что команда будет искать победу в домашнем матче, используя свой атакующий потенциал.

«Квант»

«Квант» с 1 очком после 4 туров занимает 16-е место. Команда находится в очень сложной ситуации и продемонстрировала крайне слабые результаты в последних матчах. В последних 5 играх «Квант» не забил ни одного гола, в то время как пропустил 15 (в среднем 3 гола за матч). В последнем матче команда проиграла «Знаменю Труда» 0:5, что только подтверждает текущие проблемы в обороне и атаке. «Квант» не забивает в 9 из последних 11 матчей, что вызывает серьeзные опасения в контексте предстоящего выезда.

Факты о командах

«Салют»

  • Набрал 7 очков после 4 туров и занимает 4-е место.
  • В последних 5 играх «Салют» забивает в среднем 1.2 гола за матч и пропускает 1.2 гола.
  • Забивает в 10 последних матчах.
  • Пропускает в 3 последних матчах.

«Квант»

  • Набрал 1 очко после 4 туров и занимает 16-е место.
  • В последних 5 играх «Квант» не забивает голы, но пропускает в среднем 3 гола за матч.
  • Проигрывает в 3 последних матчах.
  • Не забивает в 9 из 11 последних матчей.

Личные встречи
43% (3)
29% (2)
29% (2)
9
Забитых мячей
6
1.29
В среднем за матч
0.86
3:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Квант
0 : 2
13.10.2024
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Салют
1 : 0
25.06.2024
Квант
Россия. ПФЛ. Группа 3, 7 тур
Квант
0 : 0
19.09.2020
Салют
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 16 тур
Квант
0 : 3
02.11.2019
Салют
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 4 тур
Салют
0 : 1
09.08.2019
Квант
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 20 тур
Квант
3 : 1
20.04.2019
Салют
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 8 тур
Салют
2 : 2
09.09.2018
Квант
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Прогноз на матч «Салют» – «Квант»

«Салют» выглядит явным фаворитом в этом матче, учитывая текущую форму команд. С учeтом проблем в обороне «Кванта» и отсутствия результативности, хозяева должны воспользоваться этим и забить несколько голов. «Квант» продолжает испытывать серьeзные трудности и, вероятно, снова окажется в сложной ситуации. Ожидается, что «Салют» будет доминировать в атаке, при этом «Квант» вряд ли сможет серьeзно оказать сопротивление, учитывая свою слабую форму в последних играх.

На основе текущей формы команд наиболее вероятный результат – победа «Салюта» с достаточно высоким числом забитых голов. Также вероятность того, что обе команды смогут забить, выглядит минимальной, учитывая слабость атаки у «Кванта».

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Салют» – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Салют» больше 1.5 гола – коэффициент 1.90
  • Обе команды не забьют – коэффициент 1.75

1.85
Победа «Салют» – коэффициент 1.85
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Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Квант Салют
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