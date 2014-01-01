Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Салют - турнирная таблица

Белгород
Вторая Лига Б группа 3
Стадион:
Салют
Сайт:
http://fcsalyut.ru/
Тренер:
Андрей Репринцев
Состав Статистика Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Волна
2
Спартак Т
3
Рязань
4
Сатурн
5
Салют
6
Металлург Л
7
Шумбрат
8
Родина-М
9
Авангард
10
Строгино
11
СКА-Хабаровск-2
12
Зенит
13
Орел
14
Ротор-2
15
Арсенал-2
16
Квант
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
23
19
2
2
48
13
35
59
23
18
2
3
40
12
28
56
22
12
7
3
37
12
25
43
23
13
4
6
43
32
11
43
23
13
3
7
40
22
18
42
23
12
5
6
44
28
16
41
23
12
4
7
42
32
10
40
23
9
4
10
41
37
4
31
23
8
6
9
29
32
-3
30
23
8
4
11
29
36
-7
28
23
7
3
13
31
41
-10
24
22
7
2
13
23
43
-20
23
23
6
5
12
26
42
-16
23
23
4
2
17
15
37
-22
14
23
2
8
13
20
46
-26
14
23
1
3
19
22
65
-43
6
Команда
1
Волна
2
Спартак Т
3
Сатурн
4
Металлург Л
5
Салют
6
Рязань
7
Авангард
8
Шумбрат
9
Зенит
10
Родина-М
11
СКА-Хабаровск-2
12
Строгино
13
Орел
14
Арсенал-2
15
Квант
16
Ротор-2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
10
1
0
26
8
18
31
12
9
1
2
17
6
11
28
12
8
2
2
19
13
6
26
11
7
2
2
19
9
10
23
10
6
1
3
19
10
9
19
10
5
3
2
14
6
8
18
12
5
2
5
19
18
1
17
12
5
2
5
23
20
3
17
12
5
1
6
15
17
-2
16
12
4
3
5
24
17
7
15
12
4
2
6
16
17
-1
14
12
4
2
6
17
20
-3
14
11
3
3
5
10
19
-9
12
12
1
5
6
12
26
-14
8
11
1
1
9
14
35
-21
4
11
1
1
9
6
19
-13
4
Команда
1
Волна
2
Спартак Т
3
Рязань
4
Салют
5
Шумбрат
6
Металлург Л
7
Сатурн
8
Родина-М
9
Строгино
10
Авангард
11
Орел
12
Ротор-2
13
СКА-Хабаровск-2
14
Зенит
15
Арсенал-2
16
Квант
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
9
1
2
22
5
17
28
11
9
1
1
23
6
17
28
12
7
4
1
23
6
17
25
13
7
2
4
21
12
9
23
11
7
2
2
19
12
7
23
12
5
3
4
25
19
6
18
11
5
2
4
24
19
5
17
11
5
1
5
17
20
-3
16
11
4
2
5
12
16
-4
14
11
3
4
4
10
14
-4
13
12
3
2
7
16
23
-7
11
12
3
1
8
9
18
-9
10
11
3
1
7
15
24
-9
10
10
2
1
7
8
26
-18
7
11
1
3
7
8
20
-12
6
12
0
2
10
8
30
-22
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Диас может уйти из «Родины» в случае поражения в следующем матче
17:14
1
Глушаков отреагировал на новый скандал с участием Кордобы
16:53
1
ФотоЦСКА показал фото травмированных Акинфеева и Баринова
16:43
Роналду может купить футбольный клуб
16:26
1
Окончательная заявка сборной России на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией
16:06
2
Аленичев прокомментировал назначение в тульский «Арсенал»
15:51
1
Бывший арбитр ФИФА назвал Кордобу «театральным деятелем»
14:54
3
«Пролетела вся карьера, жизнь»: Акинфеев двумя словами описал ЧМ-2014
14:45
2
Силкин – об игроке ЦСКА: «Я бы наказал его по максимуму, пусть черти знают порядок»
14:30
4
ФотоАленичев официально вернулся к работе тренером впервые за 7 лет
13:54
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+