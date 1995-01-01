Турниры:

Россия. Кубок. 2022/2023 Россия. Вторая лига. Группа 3. 2022/2023 Россия. ФНЛ 2. Группа 3. 2021/2022 Россия. Кубок. 2021/2022 Россия. Кубок. 2020/2021 Россия. ПФЛ. Группа 3. 2020/2021 Россия. ПФЛ. Зона Центр. 2019/2020 Россия. ПФЛ. Зона Центр. 2018/2019 Россия. ФНЛ. 2013/2014 Россия. ФНЛ. 2012/2013 Россия. Второй Дивизион. Зона Центр. 2011/2012 Россия. Первый дивизион. 2010 Россия. Первый дивизион. 2009 Россия. Первый дивизион. 2008