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    Салют - результаты

    Город Белгород
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 3
    Сайт fcsalyut.ru/
    Стадион Салют
    Тренер Виктор Навоченко
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа 2
    22 тур
    		12 ноября, суббота 13:00 Балашиха 1:3 Салют
    21 тур
    		9 ноября, среда 18:00 Сокол 1:0 Салют
    20 тур
    		5 ноября, суббота 13:00 Салют 2:1 Химки-2
    19 тур
    		30 октября, воскресенье 14:00 Космос 2:2 Салют
    18 тур
    		23 октября, воскресенье 15:00 Салют 0:1 Динамо Вл
    17 тур
    		20 октября, четверг 15:00 Салют 3:1 СКА-Хабаровск-2
    16 тур
    		15 октября, суббота 15:00 Салют 1:1 Сатурн
    15 тур
    		8 октября, суббота 13:00 Знамя 1:3 Салют
    14 тур
    		2 октября, воскресенье 15:00 Салют 6:1 Калуга
    13 тур
    		26 сентября, понедельник 15:00 Коломна 2:2 Салют
    12 тур
    		22 сентября, четверг 15:00 Зенит 1:3 Салют
    11 тур
    		18 сентября, воскресенье 16:00 Салют 7:0 Зенит
    10 тур
    		10 сентября, суббота 17:00 Салют 4:0 Коломна
    9 тур
    		3 сентября, суббота 16:30 Калуга 1:0 Салют
    8 тур
    		27 августа, суббота 17:00 Салют 1:0 Знамя
    7 тур
    		21 августа, воскресенье 17:00 Сатурн 0:0 Салют
    6 тур
    		13 августа, суббота 04:30 СКА-Хабаровск-2 0:2 Салют
    5 тур
    		10 августа, среда 13:00 Динамо Вл 2:2 Салют
    4 тур
    		5 августа, пятница 18:00 Салют 2:1 Космос
    3 тур
    		30 июля, суббота 17:30 Химки-2 1:2 Салют
    2 тур
    		23 июля, суббота 18:00 Салют 0:1 Сокол
    1 тур
    		16 июля, суббота 18:00 Салют 1:0 Балашиха
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