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Вторая Лига Б группа 3
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Салют
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€ 250 тыс
Салют - результаты матчей
Белгород
Вторая Лига Б группа 3
Стадион:
Салют
Сайт:
http://fcsalyut.ru/
Тренер:
Андрей Репринцев
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3. 2025
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Россия. Второй Дивизион. Зона Центр. 2011/2012
Россия. Первый дивизион. 2010
Россия. Первый дивизион. 2009
Россия. Первый дивизион. 2008
31.10 | 13:00
Салют
2 : 0
Металлург Л
24.10 | 13:00
Салют
7 : 1
Зенит
17.10 | 13:00
Салют
3 : 0
Арсенал-2
11.10 | 13:00
Строгино
1 : 6
Салют
03.10 | 13:00
Салют
3 : 1
СКА-Хабаровск-2
26.09 | 13:00
Шумбрат
0 : 1
Салют
19.09 | 15:00
Салют
2 : 2
Спартак Т
12.09 | 13:00
Авангард
1 : 3
Салют
05.09 | 15:00
Салют
0 : 2
Волна
28.08 | 19:00
Рязань
1 : 0
Салют
22.08 | 17:00
Салют
1 : 0
Ротор-2
15.08 | 15:00
Квант
1 : 3
Салют
08.08 | 17:00
Салют
3 : 1
Сатурн
01.08 | 17:00
Салют
3 : 0
Орел
25.07 | 13:00
Родина-М
1 : 3
Салют
01.07 | 16:00
Зенит
1 : 2
Салют
28.06 | 14:00
Арсенал-2
0 : 4
Салют
20.06 | 17:00
Салют
1 : 0
Строгино
13.06 | 07:00
СКА-Хабаровск-2
0 : 1
Салют
06.06 | 17:00
Салют
0 : 2
Шумбрат
30.05 | 18:00
Спартак Т
1 : 0
Салют
23.05 | 15:00
Салют
2 : 2
Авангард
16.05 | 15:00
Волна
2 : 1
Салют
08.05 | 15:00
Салют
0 : 2
Рязань
02.05 | 16:00
Ротор-2
0 : 1
Салют
25.04 | 15:00
Салют
3 : 1
Квант
18.04 | 14:00
Сатурн
2 : 1
Салют
11.04 | 17:00
Орел
1 : 1
Салют
04.04 | 15:00
Салют
6 : 0
Родина-М
28.03 | 18:00
Металлург Л
1 : 1
Салют
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