  • Главная
  • Новости
  • 70-летний Медведев – об игре за «Амкал»: «Заранее даже Дзюба не имеет гарантий выхода на поле»

70-летний Медведев – об игре за «Амкал»: «Заранее даже Дзюба не имеет гарантий выхода на поле»

Сегодня, 14:33

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном появлении на поле в составе «Амкала» в матче FONBET Кубка России с «Салютом».

«Сыграю ли я за «Амкал»? Заранее даже [нападающий «Акрона» Артем] Дзюба не имеет гарантий выхода на поле. Почему согласился? Все обсуждения после матча», – сказал Медведев.

  • Медведеву исполнилось 70 лет 14 августа. Он может стать самым возрастным игроком в истории российского профессионального футбола.
  • «Амкал» встретится с «Салютом» в 3-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России. Игра предварительно намечена на 9-11 сентября.

Источник: Sport24
Россия. Кубок Зенит Амкал Салют Медведев Александр
«Зенит» не взял бразильцев на матч с «Оренбургом»
16:21
2
70-летний Медведев – об игре за «Амкал»: «Заранее даже Дзюба не имеет гарантий выхода на поле»
14:33
70-летний Медведев отреагировал на информацию об участии в матче Кубка России
13:01
2
70-летний Медведев из «Зенита» сыграет в Кубке России
11:27
16
Где смотреть матч «Балтика» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 27 августа 2025
09:02
Где смотреть матч «Сочи» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 27 августа 2025
09:00
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 27 августа 2025
08:58
Назначены судьи на 3-й тур Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 14:14
1
Где смотреть матч «Спартак» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 26 августа 2025
Вчера, 09:50
Где смотреть матч «Оренбург» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 26 августа 2025
Вчера, 09:47
Видео16-летний игрок «Алании» расплакался после незабитого пенальти – Гогниев успокоил
23 августа
В медиаклубе рассказали о возможном рекорде 70-летнего Медведева
22 августа
4
70-летний Медведев готов выйти на поле в Кубке России
22 августа
3
ВидеоВ Кубке России лучшему игроку матча вручили ящик клубники
22 августа
1
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
21 августа
Смолов оценил дебют за «БроукБойз»
21 августа
Гол Смолова помог «БроукБойз» выбить «Авангард» из Кубка России
21 августа
ВидеоСмолов забил дебютный гол за «БроукБойз»
21 августа
1
2DROTS вылетели из Кубка России, проиграв «Космосу» из Второй лиги
20 августа
2
ВидеоЧудовищный промах в Кубке России: «Это кааак?»
20 августа
4
Григорян – «Калуге», вылетевшей из Кубка России от «Амкала»: «У вас вообще есть самолюбие?»
20 августа
4
ВидеоБелгородский игрок забил в Кубке России в стиле ван Перси
20 августа
2
226-сантиметровый экс-баскетболист Подкользин оценил свой дебют за «Амкал» в Кубке России
20 августа
1
ФотоИгрок медиаклуба установил рекорд российского футбола
19 августа
1
Кубок России. «Кубань» Ещенко вылетела от любителей из станицы (1:2)
19 августа
5
Видео226-сантиметровый баскетболист сыграл в Кубке России
19 августа
14
Медиаклуб может выпустить 14-летнего игрока в Кубке России
19 августа
2
«Зенит» могут наказать за оскорбления Даку болельщиками
18 августа
5
Все новости
