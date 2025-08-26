70-летний Медведев – об игре за «Амкал»: «Заранее даже Дзюба не имеет гарантий выхода на поле»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном появлении на поле в составе «Амкала» в матче FONBET Кубка России с «Салютом».
«Сыграю ли я за «Амкал»? Заранее даже [нападающий «Акрона» Артем] Дзюба не имеет гарантий выхода на поле. Почему согласился? Все обсуждения после матча», – сказал Медведев.
- Медведеву исполнилось 70 лет 14 августа. Он может стать самым возрастным игроком в истории российского профессионального футбола.
- «Амкал» встретится с «Салютом» в 3-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России. Игра предварительно намечена на 9-11 сентября.
Источник: Sport24