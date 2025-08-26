70-летний Медведев отреагировал на информацию об участии в матче Кубка России

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что уверен в своих силах и готов принести пользу «Амкалу» в матче FONBET Кубка России.
«Когда увидите меня на поле, тогда и убедитесь», – сказал Медведев.
- Медведеву исполнилось 70 лет 14 августа. Он станет самым возрастным игроком в истории российского профессионального футбола.
- «Амкал» встретится с «Салютом» в 3-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России. Игра предварительно намечена на 9-11 сентября.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»