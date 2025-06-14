15 июня в Орехово-Зуево пройдeт матч 12-го тура Второй лиги Б между «Знаменем Труда» и «Салютом». Гости уверенно лидируют в турнире и демонстрируют высокий уровень игры, тогда как хозяева борются за зону стыков и надеются на поддержку домашних трибун.

«Знамя Труда»

Клуб из Орехово-Зуево набрал 19 очков и идeт на 4-м месте. Команда стабильно забивает: 9 голов в 5 турах (в среднем 1.8 за игру), при этом обязательно отличалась в последних 4 матчах. В нападении блистает Тимур Жамалетдинов – 8 голов в 10 матчах. Однако оборона нестабильна – 5 пропущенных за 5 игр и поражение 2:3 от «Строгино» в прошлом туре подтверждают проблемы в защите.

«Салют»

Белгородский клуб показывает лучшую форму в лиге. Команда уверенно лидирует с 26 очками и серией из 6 побед. «Салют» отличается в каждом из 17 последних матчей, забивая в среднем 3.4 мяча за игру (17 голов за 5 туров), и при этом надeжен в обороне – лишь 3 пропущенных (0.6 за матч). Даже без ярко выраженного снайпера атакующий потенциал команды распределeн по составу, что делает «Салют» особенно опасным.

Факты о командах

«Знамя Труда»

4-е место, 19 очков

Забивает в 4 матчах подряд

Средняя результативность – 1.8 гола за игру

В обороне – 1.0 пропущенных в среднем

Тимур Жамалетдинов – 8 голов в 10 матчах

«Салют»

1-е место, 26 очков, 6 побед кряду

Забивает в 17 матчах подряд

3.4 гола в среднем за 5 последних игр

Пропускает 0.6 мяча за матч

Последние победы: 5:0, 4:2, 3:0, 4:1

Прогноз на матч «Знамя Труда» – «Салют»

«Салют» находится на пике формы и регулярно громит соперников. «Знамя Труда» может рассчитывать на гол, особенно на своeм поле, но обороне хозяев будет сложно против столь мощной атаки. Игра обещает быть результативной, с преимуществом гостей.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Салюта»

Рекомендованные ставки: