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Прогноз на точный счёт матча «Знамя Труда» – «Салют»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года

14 июня 2025 12:17
Знамя Труда - Салют
15 июн. 2025, воскресенье 01:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
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6.00
Точный счёт 3:1 в пользу «Салюта»
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15 июня в Орехово-Зуево пройдeт матч 12-го тура Второй лиги Б между «Знаменем Труда» и «Салютом». Гости уверенно лидируют в турнире и демонстрируют высокий уровень игры, тогда как хозяева борются за зону стыков и надеются на поддержку домашних трибун.

«Знамя Труда»

Клуб из Орехово-Зуево набрал 19 очков и идeт на 4-м месте. Команда стабильно забивает: 9 голов в 5 турах (в среднем 1.8 за игру), при этом обязательно отличалась в последних 4 матчах. В нападении блистает Тимур Жамалетдинов – 8 голов в 10 матчах. Однако оборона нестабильна – 5 пропущенных за 5 игр и поражение 2:3 от «Строгино» в прошлом туре подтверждают проблемы в защите.

«Салют»

Белгородский клуб показывает лучшую форму в лиге. Команда уверенно лидирует с 26 очками и серией из 6 побед. «Салют» отличается в каждом из 17 последних матчей, забивая в среднем 3.4 мяча за игру (17 голов за 5 туров), и при этом надeжен в обороне – лишь 3 пропущенных (0.6 за матч). Даже без ярко выраженного снайпера атакующий потенциал команды распределeн по составу, что делает «Салют» особенно опасным.

Факты о командах

«Знамя Труда»

  • 4-е место, 19 очков
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • Средняя результативность – 1.8 гола за игру
  • В обороне – 1.0 пропущенных в среднем
  • Тимур Жамалетдинов – 8 голов в 10 матчах

«Салют»

  • 1-е место, 26 очков, 6 побед кряду
  • Забивает в 17 матчах подряд
  • 3.4 гола в среднем за 5 последних игр
  • Пропускает 0.6 мяча за матч
  • Последние победы: 5:0, 4:2, 3:0, 4:1

Прогноз на матч «Знамя Труда» – «Салют»

«Салют» находится на пике формы и регулярно громит соперников. «Знамя Труда» может рассчитывать на гол, особенно на своeм поле, но обороне хозяев будет сложно против столь мощной атаки. Игра обещает быть результативной, с преимуществом гостей.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Салюта»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Салюта» – коэффициент 6.00
  • Победа «Салюта» с форой (-1) – коэффициент 2.70
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Салюта» больше 2.5 – коэффициент 2.30

6.00
Точный счёт 3:1 в пользу «Салюта»
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Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Салют Знамя Труда
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