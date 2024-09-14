В рамках 23-го тура Второй лиги России «Салют» принимает на своем поле «Рязань». Команда Виктора Навоченко находится в отличной форме и стабильно набирает очки, занимая 4-е место в таблице. «Рязань», напротив, показывает нестабильные результаты, расположившись на 11-й позиции. Важно отметить, что в личных встречах «Салют» имеет явное преимущество, выиграв последние пять матчей против «Рязани».
Анализ команды «Салют»
«Салют» показывает уверенную игру на протяжении всего сезона. Команда не проигрывает в 15 матчах подряд, а лучшим бомбардиром является Николай Бояркин с 9 голами в 14 матчах. В последних пяти играх «Салют» демонстрирует результативную атаку, забив 16 голов, что составляет в среднем 3.2 гола за игру. В то же время оборона иногда дает сбои – команда пропустила 8 голов за последние пять матчей, но благодаря сильной атакующей линии эти ошибки удается компенсировать.
Последние 5 матчей:
-
«Космос» 1:1 «Салют»
-
«Орел» 4:2 «Салют» (Кубок России)
-
«Салют» 6:1 «Коломна»
-
«Салют» 3:0 «Сахалин»
-
«Салют» 4:2 «Академия футбола» (Кубок России)
Ключевые показатели:
-
Забивает в среднем 3.2 гола за матч
-
Пропускает в среднем 1.6 гола за матч
-
Не проигрывает в 15 последних матчах
Анализ команды «Рязань»
Под руководством Юрия Кулешова «Рязань» показывает менее уверенные результаты. Команда пропускает в каждом из последних восьми матчей, что указывает на проблемы в обороне. В последних пяти играх «Рязань» забила 7 голов, что свидетельствует о наличии атакующего потенциала, но этого недостаточно для стабильных результатов. В гостевых матчах команда проиграла три последних встречи, что говорит о сложности игры на выезде.
Последние 5 матчей:
-
«Луки-Энергия» 3:0 «Рязань»
-
«Рязань» 1:1 «Космос»
-
«Коломна» 1:0 «Рязань»
-
«Рязань» 4:0 «Динамо Брянск» (Кубок России)
-
«Рязань» 2:1 «Сахалин»
Ключевые показатели:
-
Забивает в среднем 1.4 гола за матч
-
Пропускает в среднем 1.2 гола за матч
-
Проигрывает в трех последних выездных матчах
Тактический разбор
«Салют» демонстрирует яркую атакующую игру, нацеленную на быстрые переходы в атаку и высокое давление на соперника. Команда уверенно действует на своем поле и обладает высокой результативностью, что дает ей преимущество в предстоящем матче. Николай Бояркин – ключевой игрок в атаке, и его умение завершать моменты будет критичным фактором.
«Рязань» использует более осторожный стиль игры, но уязвимость в обороне и нестабильная форма на выезде могут сыграть против команды. Чтобы противостоять «Салюту», «Рязани» необходимо будет укрепить защитные редуты и рассчитывать на контратаки.
Личные встречи
-
01.06.2024 – «Рязань» 0:2 «Салют»
-
11.05.2023 – «Рязань» 0:4 «Салют»
-
08.04.2023 – «Салют» 2:0 «Рязань»
История личных встреч полностью на стороне «Салюта», что добавляет уверенности в прогнозе на их победу.
Коэффициенты букмекера:
-
Победа «Салют»: 1.50
-
Ничья: 3.90
-
Победа «Рязань»: 5.00
Рекомендации для ставок:
-
Наиболее безопасная ставка: Победа «Салют» (1.50). «Салют» находится в отличной форме и должен уверенно обыграть соперника.
-
Умеренная ставка: Тотал больше 2.5 голов (1.75). Обе команды часто играют результативно, что предполагает много голов в этом матче.
-
Более рискованная ставка: «Салют победит и обе команды забьют» (2.70). Учитывая проблемы в обороне обеих команд, этот исход возможен.
Рекомендация: Победа «Салют» за коэффициент 1.50.