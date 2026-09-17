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€ 800 тыс

Вячеслав Грулев - статистика

Нижний Новгород
23 марта 1999 (27), Кемерово
#27 | Нападающий
187 см | 77 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Нижний Новгород
6 : 0
17.09.2026
Ленинградец
1' - 71'
54, 60'
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Торпедо
1 : 2
13.09.2026
Нижний Новгород
1' - 90'
14, 52'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Динамо Ставрополь
1 : 2
09.09.2026
Нижний Новгород
62' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Сочи
0 : 1
05.09.2026
Нижний Новгород
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Нижний Новгород
2 : 2
30.08.2026
Волга
1' - 90'
14'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нижний Новгород
12
14
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Нижний Новгород
6 : 0
17.09.2026
Ленинградец
1' - 71'
54, 60'
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Торпедо
1 : 2
13.09.2026
Нижний Новгород
1' - 90'
14, 52'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Сочи
0 : 1
05.09.2026
Нижний Новгород
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Нижний Новгород
2 : 2
30.08.2026
Волга
1' - 90'
14'
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Нижний Новгород
4 : 2
24.08.2026
СКА-Хабаровск
1' - 87'
47'
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Велес
3 : 2
19.08.2026
Нижний Новгород
1' - 90'
58'
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Текстильщик
1 : 3
15.08.2026
Нижний Новгород
1' - 90'
72'
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Нижний Новгород
5 : 1
08.08.2026
Нефтехимик
1' - 59'
7, 9, 21'
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Нижний Новгород
3 : 0
02.08.2026
Шинник
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Челябинск
1 : 2
25.07.2026
Нижний Новгород
1' - 90'
33'
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
КАМАЗ
1 : 2
19.07.2026
Нижний Новгород
1' - 82'
30'
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Нижний Новгород
4 : 2
12.07.2026
Ротор
1' - 74'
45'
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