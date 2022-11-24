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    «Динамо» назвало предварительный диагноз Грулева

    Пресс-служба «Динамо» опубликовала комментарий по поводу травмы нападающего Вячеслава Грулева.

    «У Славы Грулeва предварительно диагностирован перелом ключицы.

    Груля, здоровья! Мы рядом», – говорится в заявлении клуба.

    Сообщалось, что 23-летний футболист перенесет операцию.

    • Грулев – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он провел 20 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.
    • У «Динамо» в году остался 1 матч.

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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