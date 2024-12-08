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    «Пари НН» и «Химки» поборются за форварда «Динамо»

    «Химки» и «Пари НН» претендуют на нападающего «Динамо» Вячеслава Грулева. Форвард испытывает недостаток игровой практики в составе бело-голубых.

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», его были готовы отдать в аренду еще минувшим летом, но этому помешала травма.

    В то же время «Динамо» хотело бы сохранить возможность возвращения Грулева, поэтому речь может идти об аренде или трансфере с опцией обратного выкупа.

    По данным журналиста Ивана Карпова, бело-голубые готовы отпустить игрока в «Пари НН» за небольшую цену.

    • 25-летний Грулев провел в этом сезоне 8 матчей, забил 1 гол.
    • Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Грулева в 1,5 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (3)
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    Алим Терек
    1733684669
    бесполезное бревно
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    FCSpartakM
    1733686963
    Как Химки могут претендовать, если им бан впаяли?
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    ivany4
    1733687183
    Не успели уйти на зимний перерыв, а у "журналиста Ивана Карпова" уже начался трансферный инсайдер-чёс!))
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