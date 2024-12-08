«Пари НН» и «Химки» поборются за форварда «Динамо»

«Химки» и «Пари НН» претендуют на нападающего «Динамо» Вячеслава Грулева. Форвард испытывает недостаток игровой практики в составе бело-голубых.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», его были готовы отдать в аренду еще минувшим летом, но этому помешала травма.

В то же время «Динамо» хотело бы сохранить возможность возвращения Грулева, поэтому речь может идти об аренде или трансфере с опцией обратного выкупа.

По данным журналиста Ивана Карпова, бело-голубые готовы отпустить игрока в «Пари НН» за небольшую цену.