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«Динамо» поздравило Грулева с рождением дочери

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев стал отцом.

У 23-летнего футболиста родилась дочь. Девочке дали имя Мирослава.

«Груля – отец! Сегодня у Славы родилась дочка! Поздравляем молодого папу с этим радостным событием, желаем крепкого здоровья маме и маленькой Мирославе!» – говорится в публикации клуба.

  • Грулев – воспитанник «Динамо».
  • В прошлом сезоне он забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 30 матчах.
  • Контракт форварда с клубом действует до 2025 года.

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Источник: телеграм-канал «Динамо»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +478

    Salt-N-Pepa 2 часа назад

    Искренние поздравления Вячеславу! Пусть малышка растёт здоровой, крепкой, любящей родителей. А так конечно, ещё одной болельщицей Динамо прибавилось!))))

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