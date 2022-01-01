«Динамо» поздравило Грулева с рождением дочери

Искренние поздравления Вячеславу! Пусть малышка растёт здоровой, крепкой, любящей родителей. А так конечно, ещё одной болельщицей Динамо прибавилось!))))
Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев стал отцом.
У 23-летнего футболиста родилась дочь. Девочке дали имя Мирослава.
«Груля – отец! Сегодня у Славы родилась дочка! Поздравляем молодого папу с этим радостным событием, желаем крепкого здоровья маме и маленькой Мирославе!» – говорится в публикации клуба.
- Грулев – воспитанник «Динамо».
- В прошлом сезоне он забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 30 матчах.
- Контракт форварда с клубом действует до 2025 года.
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