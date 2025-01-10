Раскрыта зарплата Грулева в «Пари НН»

Вячеслав Грулев сменил «Динамо» на «Пари НН». Раскрыты финансовые условия игрока в Нижнем Новгороде.
«Грулев стал самым высокооплачиваемым игроком «Пари НН»: его зарплата составляет 3,5 миллиона рублей в месяц с возможностью роста до 6 миллионов за счет бонусов.
«Динамо» сохранило за собой 20% от прибыли с перепродажи и опцию обратного выкупа. В случае вылета Нижнего из РПЛ Слава может покинуть команду бесплатно», – написал источник.
- У 25-летнего игрока 154 матча за «Динамо», 25 голов, 10 ассистов.
- Вячеслав брал с «Динамо» бронзу РПЛ.
- Грулев стоит 1,2 миллиона евро.