Раскрыта зарплата Грулева в «Пари НН»

Вячеслав Грулев сменил «Динамо» на «Пари НН». Раскрыты финансовые условия игрока в Нижнем Новгороде.

«Грулев стал самым высокооплачиваемым игроком «Пари НН»: его зарплата составляет 3,5 миллиона рублей в месяц с возможностью роста до 6 миллионов за счет бонусов.

«Динамо» сохранило за собой 20% от прибыли с перепродажи и опцию обратного выкупа. В случае вылета Нижнего из РПЛ Слава может покинуть команду бесплатно», – написал источник.