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    Скаут «Динамо»: «В Италии и Германии постоянно спрашивают про Захаряна, Тюкавина и Грулева»

    Скаут «Динамо» Йован Танасиевич рассказал, что несколько футболистов московской команды интересны клубам из Европы.

    – Выходили ли на вас скауты европейских клубов касаемо Захаряна, Фомина или Тюкавина?

    – Конечно. Меня постоянно спрашивают про Захаряна и Тюкавина, а также про Грулева.

    Были звонки из Германии и Италии ещe до истории Арсена с «Челси».

    – Как думаете, заиграли бы Захарян или Тюкавин в Бундеслиге, Серии А и АПЛ?

    – Я уверен, что у них в ближайшее время будет немало предложений.

    Захарян очень талантлив, а Тюкавин – прототип современного форварда.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +823

      Suvorov51 1 час назад

      Ты просто Арлекин, ты просто смех

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      Рейтинг: +6025

      Беспонтий 1 час назад

      и делают неприличные жесты про смолова

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