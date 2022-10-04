Скаут «Динамо»: «В Италии и Германии постоянно спрашивают про Захаряна, Тюкавина и Грулева»

Скаут «Динамо» Йован Танасиевич рассказал, что несколько футболистов московской команды интересны клубам из Европы.

– Выходили ли на вас скауты европейских клубов касаемо Захаряна, Фомина или Тюкавина?

– Конечно. Меня постоянно спрашивают про Захаряна и Тюкавина, а также про Грулева.

Были звонки из Германии и Италии ещe до истории Арсена с «Челси».

– Как думаете, заиграли бы Захарян или Тюкавин в Бундеслиге, Серии А и АПЛ?

– Я уверен, что у них в ближайшее время будет немало предложений.

Захарян очень талантлив, а Тюкавин – прототип современного форварда.