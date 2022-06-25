Паршивлюк, Захарян, Смолов – в старте «Динамо» на матч с «Амкалом». Грулев вместо игры уехал в роддом

«Динамо» назвало стартовый состав на товарищеский матч против «Амкала».

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Сазонов, Бальбуэна, Паршивлюк, Гагнидзе, Захарян, Лесовой, Макаров, Смолов, Овечкин.

Нападающий Вячеслав Грулев не сыграет, так как вместо матча уехал в роддом, где у него появилась на свет дочь.

Встреча с блогерской командой начнется на «ВТБ Арене» в 20:00 по Москве. Ее перенесли на час из-за жары.

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