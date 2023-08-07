Первая победа Лички в «Динамо» подчеркнула кризис «Зенита» на старте сезона: он уже ощутимо отстал от «Спартака»

Один из важнейших матчей третьего тура чемпионата России – игра «Зенита» и «Динамо» в Санкт-Петербург. И результат получился крайне неочевидный – победа «Динамо» 3:2. На это очень повлияло удаление Вильмара Барриоса, после которого гости побежали забивать победный мяч.
Вот решающий гол Вячеслава Грулева:
Самое главное – то что «Зенит» крайне неудачно начал сезон. Вот моменты вокруг этого тезиса:
• После трех туров у «Зенита» всего четыре очка: действующий чемпион отстает от «Спартака», который идет на первом месте, на пять баллов.
• При Сергее Семаке это худший результат во всех сезонах РПЛ: первое поражение случилось уже в 3-м туре. Статистика такая:
- 2018/19 – 8-й тур;
- 2019/20 – 7-й тур;
- 2020/21 – 5-й тур;
- 2021/22 – 10-й тур;
- 2022/23 – 16-й тур.
• В целом это худший старт команды за 10 лет.
• «Зенит» проиграл первый домашний матч в РПЛ после ухода Малкома. Семак при этом отбывал дисквалификацию – с бровки командой управлял Анатолий Тимощук.
• «Зенит» впервые за три года проиграл «Динамо».
• Opta Sports пишет, что у «Зенита» худшая атака в РПЛ на старте сезона: за три тура он создал моментов на 1,9 xG. Это худший результат в лиге.
А еще это первая победа Марцела Лички в «Динамо».
Фото: телеграм-канал «Динамо»