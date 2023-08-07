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    • Первая победа Лички в «Динамо» подчеркнула кризис «Зенита» на старте сезона: он уже ощутимо отстал от «Спартака»

    Первая победа Лички в «Динамо» подчеркнула кризис «Зенита» на старте сезона: он уже ощутимо отстал от «Спартака»

    Один из важнейших матчей третьего тура чемпионата России – игра «Зенита» и «Динамо» в Санкт-Петербург. И результат получился крайне неочевидный – победа «Динамо» 3:2. На это очень повлияло удаление Вильмара Барриоса, после которого гости побежали забивать победный мяч.

    Вот решающий гол Вячеслава Грулева:

    Самое главное – то что «Зенит» крайне неудачно начал сезон. Вот моменты вокруг этого тезиса:

    • После трех туров у «Зенита» всего четыре очка: действующий чемпион отстает от «Спартака», который идет на первом месте, на пять баллов.

    • При Сергее Семаке это худший результат во всех сезонах РПЛ: первое поражение случилось уже в 3-м туре. Статистика такая:

    • 2018/19 – 8-й тур;
    • 2019/20 – 7-й тур;
    • 2020/21 – 5-й тур;
    • 2021/22 – 10-й тур;
    • 2022/23 – 16-й тур.

    • В целом это худший старт команды за 10 лет.

    «Зенит» проиграл первый домашний матч в РПЛ после ухода Малкома. Семак при этом отбывал дисквалификацию – с бровки командой управлял Анатолий Тимощук.

    • «Зенит» впервые за три года проиграл «Динамо».

    • Opta Sports пишет, что у «Зенита» худшая атака в РПЛ на старте сезона: за три тура он создал моментов на 1,9 xG. Это худший результат в лиге.

    А еще это первая победа Марцела Лички в «Динамо».

    Фото: телеграм-канал «Динамо»

    Источник: Бомбардир

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    07.08.2023 00:11
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    Комментарии36
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    • ...
      Рейтинг: +334

      Strig 7 августа, 09:57

      Папа едет в Ленинград! Мамин хахаль будет рад!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1046

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 7 августа, 09:27

      Семак великий тренер с помощью судейства.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Стас85 7 августа, 08:47

      Что про судейство все молчат,Макарова еще в первом тайме удалять надо было,только вышел на замену и 2 фола на желтую(получил одну),Барриосу сзади по ногам( не помню кто),нет желтой и во втором были нарушения на карточку,но их судья не давал.Иногда и явные нарушения игнорил.А Барриосу за обычную борьбу за мяч прямая красная...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1046

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО > Стас85 7 августа, 09:28

      Утешай себя и дальше.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      Стас85 > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 7 августа, 09:31

      Причем здесь утешай,я же не говорю что Динамо победу не заслужило

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      Стас85 > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 7 августа, 09:32

      А Динамо все равно будет на 7-10 местах

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +635

      cska1948 > Стас85 7 августа, 10:02

      Подкат сзади, да ещё с явным нарушением, для вас "обычная" борьба за мяч?

      1
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      ...
      Рейтинг: +82

      Стас85 > cska1948 7 августа, 10:13

      Надо учесть что Барриос 90 мин в + 30 отбегал,и на красную эту не тянуло,он согнутой ногой пытался достать мяч.А Макаров против Клаудиньо приемы из борьбы применял и ничего

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8128

      Томик > cska1948 7 августа, 12:46

      Это не был подкат. Это был прыжок в ноги сзади, с приземлением всём весом тела шипами на ахилл. Очень хочется узнать, как его отмазывать будут от дисквалификации или даже от Красной. "Не хотел"? Я уже давно на игру Барриоса смотрю. " Не хотел"- это не про него. Злобный говнюк.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +291

      Марк Аврелий! 7 августа, 08:26

      ...После трех туров у «Зенита» всего четыре очка: действующий чемпион отстает от «Спартака», который идет на первом месте, на пять баллов....
      Не боись!
      Судейский серпентарий поможет ликвидировать разницу в очках!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      Стас85 > Марк Аврелий! 7 августа, 08:37

      Этот серпентарий вчера против Зенита начудил

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +291

      Марк Аврелий! > Стас85 7 августа, 18:13

      ставки повышает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15716

      Алексей З 7 августа, 05:39

      Не пойму , почему вам покоя Спартак не даёт ?
      Прошло всего 3 тура, соперники у всех были разные и пока до очных встреч многое не понятно.
      Спартак заметно усилился, местами показывает хорошую игру, но и проблем хватает ( защита). Всё ещё впереди , не стоит никого сбрасывать со счетов.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +218

      Клубничный 7 августа, 02:42

      Посмотрим, чего на самом деле стоит семак?

      А стыдно за рыл, все равно за них всегда будет стыдно!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Владимир-Косьянов-vkontak 7 августа, 01:26

      Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +623

      klimovich 7 августа, 00:51

      xG более показателен. Хрен с ними с пятью очками. Но построение атак худшее в лиге. хуже, чем у команд Факел, Балтика и Пари, прости Господи, НН. Вот это действительно говорит о серьезных проблемах на данный момент.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4595

      Ziklop 7 августа, 00:47

      захожу первая лига. там Акрон всех дрючит и ничего про это?

      2
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      Рейтинг: +350

      odessakmv > Ziklop 7 августа, 07:44

      нет. это же не сайт про футбол!!! главное сиськи и зарема со смродской

      1
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      Рейтинг: +6300

      ySS 6 августа, 23:28

      Для 3-его тура ощутимо, но туров 30.
      Очень рано о чём-то говорить

      2
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