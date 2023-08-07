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  • Первая победа Лички в «Динамо» подчеркнула кризис «Зенита» на старте сезона: он уже ощутимо отстал от «Спартака»

Первая победа Лички в «Динамо» подчеркнула кризис «Зенита» на старте сезона: он уже ощутимо отстал от «Спартака»

7 августа 2023, 00:11
35

Один из важнейших матчей третьего тура чемпионата России – игра «Зенита» и «Динамо» в Санкт-Петербург. И результат получился крайне неочевидный – победа «Динамо» 3:2. На это очень повлияло удаление Вильмара Барриоса, после которого гости побежали забивать победный мяч.

Вот решающий гол Вячеслава Грулева:

Самое главное – то что «Зенит» крайне неудачно начал сезон. Вот моменты вокруг этого тезиса:

• После трех туров у «Зенита» всего четыре очка: действующий чемпион отстает от «Спартака», который идет на первом месте, на пять баллов.

• При Сергее Семаке это худший результат во всех сезонах РПЛ: первое поражение случилось уже в 3-м туре. Статистика такая:

  • 2018/19 – 8-й тур;
  • 2019/20 – 7-й тур;
  • 2020/21 – 5-й тур;
  • 2021/22 – 10-й тур;
  • 2022/23 – 16-й тур.

• В целом это худший старт команды за 10 лет.

«Зенит» проиграл первый домашний матч в РПЛ после ухода Малкома. Семак при этом отбывал дисквалификацию – с бровки командой управлял Анатолий Тимощук.

• «Зенит» впервые за три года проиграл «Динамо».

• Opta Sports пишет, что у «Зенита» худшая атака в РПЛ на старте сезона: за три тура он создал моментов на 1,9 xG. Это худший результат в лиге.

А еще это первая победа Марцела Лички в «Динамо».

Фото: телеграм-канал «Динамо»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Зенит Грулев Вячеслав Семак Сергей Личка Марцел
Комментарии (35)
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ilichkadr
1691347098
Да уж...охренительно отстал, даже кушать не хочется................
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Slavan52
1691347876
Нет забивного напа - отсюда и проблемы
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ivany4
1691348618
Привыкли прикрываться "портным"- источник Бомбардир.))) Что за "умник", который после трех туров чемпионата, разрыв в 5 очков считает ощутимым отставанием??? Детский сад - штаны на лямках.)))
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polt
1691348914
В Зените всегда практически нулевая самоотдача игроков, отсюда и происходят швахи. Динамо больше хотело выиграть и плевать хотели на кучу угловых в свои ворота.
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Павелий
1691349789
Вот она лакмусовая бумажка чемпионата. Не от лидеров, а именно от Спартака отстал Зенит. Потому что у всех команд есть только 2-3 важных матча в году - со Спартаком. Потому что только на Спартак ходят болельщики, только на Спартак приходят скауты. А Зенит должен снова привыкать к своему историческому месту в таблице - кусающийся середняк.
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Persona_non_Grata
1691350007
Ну, на счет существенного отставания конечно перебор, тем более, что только 3-й тур ... но как приятно глазу смотрится турнирная таблица !!! )))
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ySS
1691353723
Для 3-его тура ощутимо, но туров 30. Очень рано о чём-то говорить
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Ziklop
1691358443
захожу первая лига. там Акрон всех дрючит и ничего про это?
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klimovich
1691358662
xG более показателен. Хрен с ними с пятью очками. Но построение атак худшее в лиге. хуже, чем у команд Факел, Балтика и Пари, прости Господи, НН. Вот это действительно говорит о серьезных проблемах на данный момент.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1691389645
Семак великий тренер с помощью судейства.
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