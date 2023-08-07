Первая победа Лички в «Динамо» подчеркнула кризис «Зенита» на старте сезона: он уже ощутимо отстал от «Спартака»

Один из важнейших матчей третьего тура чемпионата России – игра «Зенита» и «Динамо» в Санкт-Петербург. И результат получился крайне неочевидный – победа «Динамо» 3:2. На это очень повлияло удаление Вильмара Барриоса, после которого гости побежали забивать победный мяч.

Вот решающий гол Вячеслава Грулева:

Самое главное – то что «Зенит» крайне неудачно начал сезон. Вот моменты вокруг этого тезиса:

• После трех туров у «Зенита» всего четыре очка: действующий чемпион отстает от «Спартака», который идет на первом месте, на пять баллов.

• При Сергее Семаке это худший результат во всех сезонах РПЛ: первое поражение случилось уже в 3-м туре. Статистика такая:

2018/19 – 8-й тур;

2019/20 – 7-й тур;

2020/21 – 5-й тур;

2021/22 – 10-й тур;

2022/23 – 16-й тур.

• В целом это худший старт команды за 10 лет.

• «Зенит» проиграл первый домашний матч в РПЛ после ухода Малкома. Семак при этом отбывал дисквалификацию – с бровки командой управлял Анатолий Тимощук.

• «Зенит» впервые за три года проиграл «Динамо».

• Opta Sports пишет, что у «Зенита» худшая атака в РПЛ на старте сезона: за три тура он создал моментов на 1,9 xG. Это худший результат в лиге.

А еще это первая победа Марцела Лички в «Динамо».

Фото: телеграм-канал «Динамо»