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«Крылья Советов» претендуют на игроков «Динамо» и «Зенита»

16 июля 2024, 15:22
6

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев перейдет в «Крылья Советов» в случае, если самарскому клубу не удастся заполучить форварда «Зенита» Ивана Сергеева, сообщил журналист Иван Карпов. При этом возможность ухода из петербургского клуба 29-летнего Сергеева зависит от того, возьмут ли действующие чемпионы России Александра Соболева из «Спартака» или другого форварда.

В случае с 25-летним Грулевым предполагается аренда с правом выкупа. При этом брать и Грулева, и Сергеева самарцы не собираются.

По данным Карпова, «Крылья» хотели бы видеть у себя также другого форварда «Динамо» 21-летнего Ярослава Гладышева. Однако на сохранении игрока настаивает главный тренер бело-голубых Марцел Личка.

Переход станет возможен, если москвичи купят замену Гладышеву. При этом усиление флангов атаки не является приоритетом для динамовцев этим летом. Отмечается, что ситуация с Гладышевым никак не связана с возможным переходом Грулева.

Также, по сведениям Карпова, «Крылья Советов» претендуют на полузащитника «Зенита» Александра Коваленко. Петербуржцы готовы отпустить игрока, если самарцы будут платить игроку всю зарплату, а опция выкупа может быть реализована не менее чем за 6 миллионов евро.

Самарцев же устраивает только вариант, при котором «Зенит» выплачивает полный оклад Коваленко (в районе 5 миллионов рублей) при выкупной стоимости не более 2 миллионов евро. На текущий момент вероятность трансфера можно оценить как низкую.

  • Сергеев в прошлом сезоне провел 39 матчей за «Зенит», забил 11 голов, отдал 2 передачи.
  • Коваленко в сезоне-2023/24 сыграл за петербуржцев в 14 встречах.
  • На счету Гладышева 23 матча за «Динамо» в прошлом сезоне, 4 гола и 3 передачи.
  • Грулев в сезоне-2023/24 принял участие в 27 поединках за бело-голубых, отметился 4 забитыми мячами и 1 пасом.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит Динамо Сергеев Иван Грулев Вячеслав Гладышев Ярослав Коваленко Александр
Комментарии (6)
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...короче
1721133277
...какие запутанные схемы, а меж тем Аннушка уже купила масло и идёт к трамвайному пути... Скоро...
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MazaiNN
1721133545
6 мульонов за Коваленко.. Какой нахрен лимит. Везите лучше Оласегунов целыми их деревнями за 50 тыщ Результаты будут те же.
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Spartak_forv@
1721134141
А что, динамикам есть кем их заменить?
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MazaiNN
1721134297
Сейчас глянул старые заметки за Коваленко. Его куда только не пихали вместе с Сергеевым. Сначала писали за Тикнизяна 8 млн + эти двое. Это 8+6 14+ Сергеев. Да Тикнизян либо звезда либо Сергеев ноль. Потом опять Коваленко и Сергеев в истории с Соболевым всплыли. Балласт за 6 млн. ,,дед продай ружье.. - мильон.. неси. раз в год и палка выстрелит..,,
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