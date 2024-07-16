«Крылья Советов» претендуют на игроков «Динамо» и «Зенита»

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев перейдет в «Крылья Советов» в случае, если самарскому клубу не удастся заполучить форварда «Зенита» Ивана Сергеева, сообщил журналист Иван Карпов. При этом возможность ухода из петербургского клуба 29-летнего Сергеева зависит от того, возьмут ли действующие чемпионы России Александра Соболева из «Спартака» или другого форварда.

В случае с 25-летним Грулевым предполагается аренда с правом выкупа. При этом брать и Грулева, и Сергеева самарцы не собираются.

По данным Карпова, «Крылья» хотели бы видеть у себя также другого форварда «Динамо» 21-летнего Ярослава Гладышева. Однако на сохранении игрока настаивает главный тренер бело-голубых Марцел Личка.

Переход станет возможен, если москвичи купят замену Гладышеву. При этом усиление флангов атаки не является приоритетом для динамовцев этим летом. Отмечается, что ситуация с Гладышевым никак не связана с возможным переходом Грулева.

Также, по сведениям Карпова, «Крылья Советов» претендуют на полузащитника «Зенита» Александра Коваленко. Петербуржцы готовы отпустить игрока, если самарцы будут платить игроку всю зарплату, а опция выкупа может быть реализована не менее чем за 6 миллионов евро.

Самарцев же устраивает только вариант, при котором «Зенит» выплачивает полный оклад Коваленко (в районе 5 миллионов рублей) при выкупной стоимости не более 2 миллионов евро. На текущий момент вероятность трансфера можно оценить как низкую.

Сергеев в прошлом сезоне провел 39 матчей за «Зенит», забил 11 голов, отдал 2 передачи.

Коваленко в сезоне-2023/24 сыграл за петербуржцев в 14 встречах.

На счету Гладышева 23 матча за «Динамо» в прошлом сезоне, 4 гола и 3 передачи.

Грулев в сезоне-2023/24 принял участие в 27 поединках за бело-голубых, отметился 4 забитыми мячами и 1 пасом.

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