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«Динамо» сыграет с «Локомотивом» без Шварца, Моро, Грулева

Два игрока «Динамо» получили дисквалификации по итогам матча 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:5). Четвертую желтую карточку в турнире получил полузащитник Никола Моро, а Вячеслав Грулев получил красную карточку.

Главный тренер Сандро Шварц получил красную карточку после игры за конфликт с судейской бригадой.

  • Все трое пропустят матч 29-го тура против «Локомотива» (14 мая).
  • У «Динамо» 3 подряд поражения.
  • Команда идет в РПЛ 2-й.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16130

    paracetamol 41 минуту назад

    В Локо дела не лучше. Ну что ж, посмотрим чья возьмет!

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