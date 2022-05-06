«Динамо» сыграет с «Локомотивом» без Шварца, Моро, Грулева

Два игрока «Динамо» получили дисквалификации по итогам матча 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:5). Четвертую желтую карточку в турнире получил полузащитник Никола Моро, а Вячеслав Грулев получил красную карточку.
Главный тренер Сандро Шварц получил красную карточку после игры за конфликт с судейской бригадой.
- Все трое пропустят матч 29-го тура против «Локомотива» (14 мая).
- У «Динамо» 3 подряд поражения.
- Команда идет в РПЛ 2-й.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Бомбардир.ру