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    Хавбек «Динамо» близок к переходу в «Пари НН»

    Вингер «Динамо» Вячеслав Грулев может перейти в «Пари НН». По данным «Спорт-Экспресса», переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. Предполагается, что футболист подпишет с нижегородцами контракт до лета 2027 года.

    • 25-летний Грулев провел за «Динамо» 8 матчей в этом сезоне, забил 1 гол.
    • Он является воспитанником бело-голубых, и в 2020 году уже выступал за нижегородский клуб на правах аренды.
    • Контракт Грулева с «Динамо» заканчивается летом 2025-го.
    • Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 1,2 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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