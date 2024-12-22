Хавбек «Динамо» близок к переходу в «Пари НН»

Вингер «Динамо» Вячеслав Грулев может перейти в «Пари НН». По данным «Спорт-Экспресса», переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. Предполагается, что футболист подпишет с нижегородцами контракт до лета 2027 года.

25-летний Грулев провел за «Динамо» 8 матчей в этом сезоне, забил 1 гол.

Он является воспитанником бело-голубых, и в 2020 году уже выступал за нижегородский клуб на правах аренды.

Контракт Грулева с «Динамо» заканчивается летом 2025-го.

Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 1,2 миллиона евро.