Жирков и Прудников могут перейти в команду Джикии и Соболева

Клуб медиалиги «Бей Беги», созданный спартаковцами Георгием Джикией и Александром Соболеым, продолжает комплектование состава. О процессе рассказал сам Джикия.

«Тарас Бурлак будет с нами. Возможно, Александр Прудников. Он сейчас залечивает травму, ведем с ним переговоры.

Юрий Жирков? Возможен такой вариант, но опять же, чтобы много людей не реагировали негативно, что мы набрали профиков, хочется тоже умещаться в регламент и больше смотреть в другую сторону, но Жиркова хотелось бы», – сказал Джикия.