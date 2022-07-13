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Жирков и Прудников могут перейти в команду Джикии и Соболева

Клуб медиалиги «Бей Беги», созданный спартаковцами Георгием Джикией и Александром Соболеым, продолжает комплектование состава. О процессе рассказал сам Джикия.

«Тарас Бурлак будет с нами. Возможно, Александр Прудников. Он сейчас залечивает травму, ведем с ним переговоры.

Юрий Жирков? Возможен такой вариант, но опять же, чтобы много людей не реагировали негативно, что мы набрали профиков, хочется тоже умещаться в регламент и больше смотреть в другую сторону, но Жиркова хотелось бы», – сказал Джикия.

  • По слухам, игроки «Бей Беги» будут зарабатывать в команде 150+ тысяч рублей в месяц.
  • Джикия говорил, что цель их команды – чтобы «ребята заработали деньги».
  • Новый сезон медиалиги еще не стартовал.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +9344

    САДЫЧОК 31 минуту назад

    А , вот Я буду болеть за Джикию в медиа лиге !

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