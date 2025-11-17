Прудников оценил вариант с назначением Семина в «Спартак»

Бывший форвард «Спартака» Александр Прудников высказался о фигуре нового тренера команды.

«Место «Спартака» говорит само за себя. Оно не нравится никому. Если бы Деян Станкович показывал результат на протяжении многих лет, его не убрали из-за одного неудачного отрезка. «Спартак» должен назначить либо топового иностранца, либо молодого россиянина. Можно рассмотреть и опытного российского тренера, который выигрывал чемпионство. Нет смысла в назначении неизвестного иностранца.

Юрий Сeмин? У него может и не получиться в «Спартаке», а может и получиться. Новому главному тренеру не надо давать контракт с большой зарплатой. Надо прописать большие бонусы за достижение результата, а не давать большую зарплату сразу же. И «Спартаку» нет смысла уговаривать иностранцев, которые не хотят ехать в Россию. Это ни к чему не приведет», – сказал Прудников.