Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Прудников - статистика

Завершил карьеру
26 февраля 1989 (37)
#89 | Нападающий
185 см | 79 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Анжи
19
1
3
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 30 тур
ЦСКА
2 : 1
13.05.2018
Анжи
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Анжи
0 : 2
07.05.2018
Ахмат
1' - 59'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
2 : 1
28.04.2018
Анжи
1' - 80'
22'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Анжи
0 : 1
21.04.2018
Урал
63' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Зенит
1 : 0
14.04.2018
Анжи
65' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Анжи
1 : 4
08.04.2018
Спартак
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Краснодар
1 : 1
01.04.2018
Анжи
83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Анжи
2 : 0
17.03.2018
Тосно
86' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Уфа
3 : 2
10.03.2018
Анжи
90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Анжи
1 : 1
02.03.2018
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Динамо
2 : 0
09.12.2017
Анжи
65' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Анжи
4 : 0
03.12.2017
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
2 : 0
26.11.2017
Анжи
1' - 70'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Анжи
0 : 1
19.11.2017
Локомотив
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
05.11.2017
Анжи
1' - 90'
28'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
1 : 1
30.10.2017
Анжи
1' - 88'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Анжи
3 : 2
22.10.2017
Арсенал
1' - 90'
64'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Урал
2 : 1
14.10.2017
Анжи
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Анжи
2 : 2
01.10.2017
Зенит
1' - 72'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
2 : 2
23.09.2017
Анжи
1' - 72'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Анжи
1 : 5
16.09.2017
Краснодар
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Тосно
2 : 2
09.09.2017
Анжи
1' - 90'
18'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Анжи
1 : 0
25.08.2017
Уфа
Был в запасе
Главные новости
Аленичев прокомментировал возвращение в тульский «Арсенал»
16:23
Титов возвращается к тренерской работе
15:50
1
Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
15:01
10
Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
14:29
2
Появилось объяснение, почему «Зенит» ненавидят
13:53
23
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
5
Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
2
Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
6
Реакция Мостового на Абаскаля в «Факеле»
12:38
2
ВидеоЗадержание наркомана с 82 матчами за Англию, которого предлагают клубам РПЛ
12:29
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+