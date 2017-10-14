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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Анжи
Урал - Анжи: обзор матча 14 октября 2017
Урал
14.10.2017, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Анжи
57'
Э. Бикфалви
87'
В. Ильин
88'
С. Брызгалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Анжи
Желтая карточка
Я. Годзюр
90'
+2
Замена
А. Фидлер
️️️️
П. Бумаль
89'
88'
ГОЛ! 2:1!
С. Брызгалов
Пас отдал
А. Хубулов
ГОЛ! 2:0!
В. Ильин
Пас отдал
Д. Кулаков
87'
Желтая карточка
Н. Глушков
82'
78'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
П. Яковлев
69'
Желтая карточка
Г. Тетрашвили
Желтая карточка
Д. Кулаков
69'
67'
Желтая карточка
А. Хубулов
61'
Замена
А. Хубулов
️️️️
А. Кацаев
57'
Желтая карточка
П. Яковлев
ГОЛ! 1:0!
Э. Бикфалви
57'
54'
Замена
П. Долгов
️️️️
О. Данченко
Замена
Н. Глушков
️️️️
Г. Чантурия
53'
Желтая карточка
В. Ароян
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
9
Георгий Чантурия
ПП
17
Николай Димитров
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Анжи
1
Георгий Лория
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
Урал
51
Евгений Жариков
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
8
Вадим Афонин
ОП
6
Гаточ Паном
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Годзюр
3
Меркулов
23
Чернов
33
Ароян
15
Кулаков
20
Бумаль
9
Чантурия
40
Бавин
17
Димитров
10
Бикфалви
98
Ильин
4-1-3-1-1
1
Лория
19
Самарджич
5
Армаш
92
Брызгалов
2
Полуяхтов
88
Бакаев
10
Кацаев
94
Данченко
3
Тетрашвили
91
Яковлев
89
Прудников
20
Бумаль
10
Фидлер
10
Фидлер
20
Бумаль
9
Чантурия
47
Глушков
47
Глушков
9
Чантурия
10
Кацаев
88
Хубулов
88
Хубулов
10
Кацаев
94
Данченко
91
Долгов
91
Долгов
94
Данченко
91
Яковлев
23
Лескано
23
Лескано
91
Яковлев
Остались в запасе
Урал
Анжи
51
Евгений Жариков
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
6
Гаточ Паном
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
8
Вадим Афонин
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
Остались в запасе
51
Евгений Жариков
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
Остались в запасе
6
Гаточ Паном
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
8
Вадим Афонин
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Урал - Анжи
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
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