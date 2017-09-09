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РПЛ 2026/2027
Тосно - Анжи
Тосно - Анжи: обзор матча 09 сентября 2017
Тосно
09.09.2017, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Анжи
5'
Е. Марков
63'
В. Галиулин
18'
А. Прудников
25'
О. Данченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Анжи
Замена
А. Трошечкин
️️️️
М. Полетанович
85'
Желтая карточка
М. Полетанович
81'
Замена
Н. Труйич
️️️️
А. Дудиев
79'
72'
Замена
А. Хубулов
️️️️
О. Данченко
Замена
Н. Роша
️️️️
Е. Марков
67'
ГОЛ! 2:2!
В. Галиулин
Пас отдал
Е. Чернов
63'
59'
Замена
М. Бакаев
️️️️
В. Афонин
54'
Замена
А. Гулиев
️️️️
А. Кацаев
25'
ГОЛ! 1:2!
О. Данченко
Пас отдал
В. Полуяхтов
18'
ГОЛ! 1:1!
А. Прудников
Пас отдал
И. Маркелов
ГОЛ! 1:0!
Е. Марков
Пас отдал
А. Заболотный
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
1
Давид Юрченко
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
53
Ян Казаев
ЦП
4
Марко Полетанович
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
94
Олег Данченко
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
Тосно
1
Михаил Опарин
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
77
Никола Труйич
ЦФ
5
Нуну Роша
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Анжи
88
Юрий Шлеев
ВР
1
Георгий Лория
ВР
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
6
Гаточ Паном
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
13
Джаба Липартия
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
4-3-1-2
1
Юрченко
23
Чернов
29
Шахов
20
Дугалич
8
Дудиев
21
Галиулин
4
Полетанович
53
Казаев
99
Палиенко
91
Заболотный
20
Марков
3-1-3-2-1
98
Будаков
92
Брызгалов
5
Армаш
2
Полуяхтов
8
Афонин
10
Кацаев
3
Тетрашвили
94
Данченко
91
Яковлев
88
Маркелов
89
Прудников
4
Полетанович
5
Трошечкин
5
Трошечкин
4
Полетанович
8
Дудиев
77
Труйич
77
Труйич
8
Дудиев
20
Марков
5
Роша
5
Роша
20
Марков
8
Афонин
88
Бакаев
88
Бакаев
8
Афонин
10
Кацаев
99
Гулиев
99
Гулиев
10
Кацаев
94
Данченко
88
Хубулов
88
Хубулов
94
Данченко
Остались в запасе
Тосно
Анжи
1
Михаил Опарин
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
6
Гаточ Паном
ЦП
88
Юрий Шлеев
ВР
1
Георгий Лория
ВР
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
13
Джаба Липартия
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Остались в запасе
6
Гаточ Паном
ЦП
88
Юрий Шлеев
ВР
1
Георгий Лория
ВР
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
13
Джаба Липартия
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Статистика матча Тосно - Анжи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин (Москва)
Игорь Демешко (Химки)
Резервный судья:
Олег Соколов (Воронеж)
Инспектор:
Сергей Мартынов (Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
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