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ЦСКА - Анжи
ЦСКА - Анжи: обзор матча 13 мая 2018
ЦСКА
13.05.2018, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Анжи
9'
А. Муса
61'
Витиньо
33'
А. Хубулов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Анжи
90'
Желтая карточка
П. Антон
Замена
Г. Миланов
️️️️
А. Дзагоев
84'
Замена
К. Бистрович
️️️️
Ф. Чалов
75'
68'
Желтая карточка
О. Данченко
Желтая карточка
А. Головин
68'
66'
Замена
Д. Хамдамов
️️️️
П. Яковлев
ГОЛ! 2:1!
Витиньо
Пас отдал
А. Муса
61'
46'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
К. Поку
Замена
Б. Натхо
️️️️
А. Березуцкий
46'
33'
ГОЛ! 1:1!
А. Хубулов
Желтая карточка
К. Набабкин
32'
28'
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
И. Маркелов
ГОЛ! 1:0!
А. Муса
Пас отдал
К. Набабкин
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
5
Магомед Мусалов
ПЗ
94
Олег Данченко
ЛП
88
Иван Маркелов
ЛВ
88
Квадво Поку
ОП
5
Пол Антон
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
80
Хетаг Хосонов
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Анжи
1
Владимир Сугробов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
15
Данил Глебов
ОП
17
Достон Хамдамов
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
3-2-1-3-1
35
Акинфеев
6
Березуцкий
4
Игнашевич
24
Березуцкий
14
Набабкин
6
Фернандес
66
Дзагоев
11
Витиньо
10
Головин
7
Муса
63
Чалов
3-1-3-2-1
98
Будаков
5
Мусалов
5
Армаш
19
Самарджич
88
Поку
88
Хубулов
5
Антон
94
Данченко
91
Яковлев
88
Маркелов
89
Прудников
6
Березуцкий
10
Натхо
10
Натхо
6
Березуцкий
63
Чалов
8
Бистрович
8
Бистрович
63
Чалов
66
Дзагоев
17
Миланов
17
Миланов
66
Дзагоев
88
Маркелов
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
88
Маркелов
91
Яковлев
17
Хамдамов
17
Хамдамов
91
Яковлев
88
Поку
23
Лескано
23
Лескано
88
Поку
Остались в запасе
ЦСКА
Анжи
1
Илья Помазун
ВР
80
Хетаг Хосонов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
1
Владимир Сугробов
ВР
4
Игорь Чайковский
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
15
Данил Глебов
ОП
28
Филипп Будковский
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
80
Хетаг Хосонов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
4
Игорь Чайковский
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
15
Данил Глебов
ОП
28
Филипп Будковский
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча ЦСКА - Анжи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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