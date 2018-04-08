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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Спартак
Анжи - Спартак: обзор матча 08 апреля 2018
Анжи
08.04.2018, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 4
Завершен
Спартак
36'
Х. Эдуардо Лескано
10'
К. Промес
14'
К. Промес
27'
К. Промес (П)
56'
И. Кутепов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Спартак
Замена
А. Калмыков
️️️️
Ф. Будковский
85'
84'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
С. Ханни
77'
Замена
З. Луиш
️️️️
Л. Адриано
56'
ГОЛ! 1:4!
И. Кутепов
Пас отдал
Д. Комбаров
Замена
М. Мусалов
️️️️
Д. Хамдамов
46'
Замена
А. Хубулов
️️️️
И. Маркелов
46'
ГОЛ! 1:3!
Х. Эдуардо Лескано
Пас отдал
О. Данченко
36'
27'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
К. Промес
14'
ГОЛ! 0:2!
К. Промес
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Промес
Пас отдал
С. Ханни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
94
Олег Данченко
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
5
Пол Антон
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
17
Достон Хамдамов
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
94
Софьян Ханни
АП
8
Марио Пашалич
АП
19
Александр Самедов
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Анжи
1
Владимир Сугробов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
6
Ислам Жилов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
88
Квадво Поку
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
88
Денис Глушаков
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
29
Зе Луиш
ЦФ
3-1-1-3-2
98
Будаков
92
Брызгалов
4
Чансельор
94
Данченко
5
Антон
3
Тетрашвили
88
Маркелов
23
Лескано
17
Хамдамов
28
Будковский
91
Яковлев
4-1-3-2
57
Селихов
33
Петкович
2
Кутепов
52
Максимович
23
Комбаров
47
Зобнин
19
Самедов
8
Пашалич
10
Промес
4
Адриано
94
Ханни
17
Хамдамов
5
Мусалов
5
Мусалов
17
Хамдамов
88
Маркелов
88
Хубулов
88
Хубулов
88
Маркелов
28
Будковский
90
Калмыков
90
Калмыков
28
Будковский
94
Ханни
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
94
Ханни
4
Адриано
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
4
Адриано
Остались в запасе
Анжи
Спартак
6
Ислам Жилов
ПЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Данил Глебов
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
88
Квадво Поку
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
8
Михаил Игнатов
АП
35
Леонид Миронов
ЦЗ
32
Артем Ребров
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
6
Ислам Жилов
ПЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Данил Глебов
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
88
Квадво Поку
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Остались в запасе
8
Михаил Игнатов
АП
35
Леонид Миронов
ЦЗ
32
Артем Ребров
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Анжи - Спартак
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Анжи
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