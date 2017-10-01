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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Зенит
Анжи - Зенит: обзор матча 01 октября 2017
Анжи
01.10.2017, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Зенит
20'
О. Данченко
59'
А. Кацаев
57'
А. Кокорин
85'
Л. Паредес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Зенит
90'
+4
Желтая карточка
Л. Паредес
90'
+3
Желтая карточка
Э. Ригони
85'
ГОЛ! 2:2!
Л. Паредес
Замена
А. Хубулов
️️️️
О. Данченко
84'
Желтая карточка
О. Данченко
81'
80'
Замена
С. Дриусси
️️️️
М. Мевля
Замена
Д. Дибиргаджиев
️️️️
А. Прудников
72'
62'
Замена
Э. Ригони
️️️️
Д. Полоз
ГОЛ! 2:1!
А. Кацаев
Пас отдал
И. Маркелов
59'
57'
ГОЛ! 1:1!
А. Кокорин
Пас отдал
Л. Паредес
52'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
М. Краневиттер
Замена
А. Кацаев
️️️️
М. Самарджич
46'
37'
Желтая карточка
М. Краневиттер
Желтая карточка
И. Маркелов
23'
ГОЛ! 1:0!
О. Данченко
Пас отдал
В. Полуяхтов
20'
Желтая карточка
Т. Фибел
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
88
Михаил Бакаев
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
94
Олег Данченко
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Матиас Краневиттер
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Анжи
88
Юрий Шлеев
ВР
1
Георгий Лория
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Вадим Афонин
ОП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
6
Гаточ Паном
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
27
Олег Шатов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
4-1-2-2-1
98
Будаков
2
Полуяхтов
19
Самарджич
92
Брызгалов
97
Фибел
88
Бакаев
3
Тетрашвили
94
Данченко
88
Маркелов
91
Яковлев
89
Прудников
4-1-1-2-2
99
Лунев
2
Маммана
32
Мевля
20
Иванович
4
Кришито
5
Паредес
5
Краневиттер
21
Ерохин
7
Полоз
9
Кокорин
22
Дзюба
89
Прудников
9
Дибиргаджиев
9
Дибиргаджиев
89
Прудников
94
Данченко
88
Хубулов
88
Хубулов
94
Данченко
19
Самарджич
10
Кацаев
10
Кацаев
19
Самарджич
5
Краневиттер
14
Кузяев
14
Кузяев
5
Краневиттер
32
Мевля
9
Дриусси
9
Дриусси
32
Мевля
7
Полоз
24
Ригони
24
Ригони
7
Полоз
Остались в запасе
Анжи
Зенит
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
6
Гаточ Паном
ЦП
88
Юрий Шлеев
ВР
1
Георгий Лория
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Вадим Афонин
ОП
91
Павел Долгов
ЦФ
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
27
Олег Шатов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
6
Гаточ Паном
ЦП
88
Юрий Шлеев
ВР
1
Георгий Лория
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Вадим Афонин
ОП
91
Павел Долгов
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
27
Олег Шатов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Анжи - Зенит
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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