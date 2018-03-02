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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Рубин
Анжи - Рубин: обзор матча 02 марта 2018
Анжи
02.03.2018, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
90+1'
Х. Эдуардо Лескано
36'
И. Попов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Рубин
ГОЛ! 1:1!
Х. Эдуардо Лескано
Пас отдал
И. Маркелов
90'
+1
89'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
И. Попов
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
О. Данченко
89'
Желтая карточка
М. Самарджич
80'
Замена
А. Калмыков
️️️️
Г. Тетрашвили
78'
77'
Желтая карточка
К. Нобоа
73'
Замена
Г. Карадениз
️️️️
С. Азмун
Желтая карточка
Ф. Будковский
64'
55'
Желтая карточка
О. Кузьмин
Замена
М. Бакаев
️️️️
К. Поку
43'
38'
Желтая карточка
П. Могилевец
36'
ГОЛ! 0:1!
И. Попов
Пас отдал
С. Азмун
Желтая карточка
Г. Тетрашвили
33'
18'
Желтая карточка
Р. Камболов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Георгий Лория
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
5
Пол Антон
ЦП
88
Квадво Поку
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Рубин
35
Сослан Джанаев
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
44
Габриэль Энаке
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
6
Ислам Жилов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
4
Игорь Чайковский
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
90
Амур Калмыков
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
81
Реза Шекари
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
97
Никита Голдобин
ЛВ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
3-5-1-1
1
Лория
2
Полуяхтов
19
Самарджич
92
Брызгалов
5
Антон
88
Поку
94
Данченко
3
Тетрашвили
88
Хубулов
88
Маркелов
28
Будковский
3-1-5-1
35
Джанаев
23
Кузьмин
44
Навас
13
Гранат
88
Камболов
16
Нобоа
44
Энаке
92
Подберезкин
28
Могилевец
71
Попов
20
Азмун
88
Поку
88
Бакаев
88
Бакаев
88
Поку
3
Тетрашвили
90
Калмыков
90
Калмыков
3
Тетрашвили
94
Данченко
23
Лескано
23
Лескано
94
Данченко
71
Попов
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
71
Попов
20
Азмун
61
Карадениз
61
Карадениз
20
Азмун
Остались в запасе
Анжи
Рубин
6
Ислам Жилов
ПЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
4
Джон Чансельор
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
4
Игорь Чайковский
ОП
89
Александр Прудников
ЦФ
81
Реза Шекари
ЛВ
97
Никита Голдобин
ЛВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
6
Ислам Жилов
ПЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
4
Джон Чансельор
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
4
Игорь Чайковский
ОП
89
Александр Прудников
ЦФ
Остались в запасе
81
Реза Шекари
ЛВ
97
Никита Голдобин
ЛВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Анжи - Рубин
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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