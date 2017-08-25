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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Уфа
Анжи - Уфа: обзор матча 25 августа 2017
Анжи
25.08.2017, пятница, 20:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Уфа
18'
Х. Эдуардо Лескано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Уфа
Желтая карточка
Х. Эдуардо Лескано
90'
+3
Замена
А. Хубулов
️️️️
О. Данченко
80'
75'
Замена
В. Кротов
️️️️
О. Ваньек
69'
Желтая карточка
Д. Сысуев
Замена
К. Базелюк
️️️️
П. Долгов
68'
63'
Замена
Д. Сысуев
️️️️
К. Фатай
Замена
П. Яковлев
️️️️
И. Маркелов
57'
Желтая карточка
И. Маркелов
51'
46'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
Д. Табидзе
45'
+1
Желтая карточка
Б. Йокич
ГОЛ! 1:0!
Х. Эдуардо Лескано
Пас отдал
И. Армаш
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Анжи
1
Алексей Солосин
ВР
1
Георгий Лория
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
6
Гаточ Паном
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Иван Обляков
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
4-1-2-1-2
98
Будаков
2
Полуяхтов
92
Брызгалов
5
Армаш
5
Мусалов
8
Афонин
3
Тетрашвили
94
Данченко
88
Маркелов
91
Долгов
23
Лескано
3-4-1-2
31
Беленов
27
Живоглядов
5
Табидзе
3
Аликин
89
Стоцкий
29
Пауревич
13
Засеев
5
Йокич
90
Ваньек
7
Фатай
44
Игбун
94
Данченко
88
Хубулов
88
Хубулов
94
Данченко
88
Маркелов
91
Яковлев
91
Яковлев
88
Маркелов
91
Долгов
10
Базелюк
10
Базелюк
91
Долгов
90
Ваньек
57
Кротов
57
Кротов
90
Ваньек
7
Фатай
8
Сысуев
8
Сысуев
7
Фатай
5
Табидзе
99
Абдулавов
99
Абдулавов
5
Табидзе
Остались в запасе
Анжи
Уфа
5
Алан Багаев
ЦЗ
6
Гаточ Паном
ЦП
1
Алексей Солосин
ВР
1
Георгий Лория
ВР
97
Томас Фибел
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Иван Обляков
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
5
Алан Багаев
ЦЗ
6
Гаточ Паном
ЦП
1
Алексей Солосин
ВР
1
Георгий Лория
ВР
97
Томас Фибел
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Иван Обляков
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Анжи - Уфа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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