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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Анжи
Краснодар - Анжи: обзор матча 01 апреля 2018
Краснодар
01.04.2018, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Анжи
33'
В. Классон
90+4'
О. Данченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Анжи
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
О. Данченко
Пас отдал
Х. Эдуардо Лескано
Замена
Вандерсон
️️️️
Ф. Смолов
85'
83'
Замена
А. Прудников
️️️️
М. Бакаев
Желтая карточка
М. Перейра
81'
71'
Желтая карточка
В. Полуяхтов
69'
Замена
П. Яковлев
️️️️
Д. Хамдамов
Замена
Жоаозиньо
️️️️
П. Мамаев
69'
64'
Желтая карточка
М. Самарджич
57'
Замена
А. Хубулов
️️️️
И. Маркелов
Замена
Ю. Газинский
️️️️
Ш. Каборе
53'
Желтая карточка
Ш. Каборе
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
В. Классон
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Анжи
1
Георгий Лория
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Достон Хамдамов
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Краснодар
16
Денис Адамов
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
94
Вандерсон
РФ
Анжи
1
Владимир Сугробов
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
6
Ислам Жилов
ПЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
15
Данил Глебов
ОП
88
Арсен Хубулов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
4-1-3-1-1
88
Синицын
13
Калинин
4
Гранквист
14
Мартынович
98
Петров
77
Каборе
10
Перейра
27
Шатов
10
Мамаев
7
Классон
90
Смолов
3-1-3-1-2
1
Лория
19
Самарджич
92
Брызгалов
2
Полуяхтов
88
Бакаев
17
Хамдамов
3
Тетрашвили
94
Данченко
88
Маркелов
23
Лескано
28
Будковский
10
Мамаев
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
10
Мамаев
77
Каборе
18
Газинский
18
Газинский
77
Каборе
90
Смолов
94
Вандерсон
94
Вандерсон
90
Смолов
88
Маркелов
88
Хубулов
88
Хубулов
88
Маркелов
17
Хамдамов
91
Яковлев
91
Яковлев
17
Хамдамов
88
Бакаев
89
Прудников
89
Прудников
88
Бакаев
Остались в запасе
Краснодар
Анжи
16
Денис Адамов
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
21
Рикардо Лаборде
ПП
Главный тренер
Игорь Шалимов
6
Ислам Жилов
ПЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
15
Данил Глебов
ОП
90
Амур Калмыков
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
21
Рикардо Лаборде
ПП
Остались в запасе
6
Ислам Жилов
ПЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
15
Данил Глебов
ОП
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Краснодар - Анжи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин (Москва)
Николай Еремин (Москва)
Резервный судья:
Алексей Матюнин (Москва)
Инспектор:
Алексей Спирин (Москва)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
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