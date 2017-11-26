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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Анжи
Ростов - Анжи: обзор матча 26 ноября 2017
Ростов
26.11.2017, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Анжи
44'
А. Бухаров (П)
58'
А. Бухаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Анжи
Желтая карточка
С. Ингасон
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
Х. Эдуардо Лескано
Замена
М. Думбия
️️️️
А. Ионов
86'
Желтая карточка
А. Гацкан
81'
74'
Замена
П. Яковлев
️️️️
О. Данченко
70'
Замена
И. Иванченко
️️️️
А. Прудников
Замена
В. Дядюн
️️️️
А. Бухаров
69'
63'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
А. Кацаев
Замена
А. Зуев
️️️️
Т. Калачев
58'
ГОЛ! 2:0!
А. Бухаров
Пас отдал
Т. Калачев
58'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Бухаров
44'
Желтая карточка
Ж. Маер
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
37
Жан Маер
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Анжи
1
Георгий Лория
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
88
Михаил Бакаев
ОП
4
Игорь Чайковский
ОП
94
Олег Данченко
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
17
Александр Зуев
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
28
Павел Могилевец
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Вадим Афонин
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
17
Иван Иванченко
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Абаев
18
Паршивлюк
15
Ингасон
16
Вилюш
34
Макеев
8
Гацкан
37
Маер
2
Калачев
19
Байрамян
11
Ионов
11
Бухаров
3-2-3-1-1
1
Лория
19
Самарджич
92
Брызгалов
2
Полуяхтов
88
Бакаев
4
Чайковский
10
Кацаев
3
Тетрашвили
94
Данченко
88
Маркелов
89
Прудников
2
Калачев
17
Зуев
17
Зуев
2
Калачев
11
Ионов
7
Думбия
7
Думбия
11
Ионов
11
Бухаров
17
Дядюн
17
Дядюн
11
Бухаров
89
Прудников
17
Иванченко
17
Иванченко
89
Прудников
94
Данченко
91
Яковлев
91
Яковлев
94
Данченко
10
Кацаев
23
Лескано
23
Лескано
10
Кацаев
Остались в запасе
Ростов
Анжи
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
28
Павел Могилевец
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Вадим Афонин
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
28
Павел Могилевец
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Остались в запасе
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Вадим Афонин
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Ростов - Анжи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
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