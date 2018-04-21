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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Урал
Анжи - Урал: обзор матча 21 апреля 2018
Анжи
21.04.2018, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Урал
84'
Э. Бикфалви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Урал
90'
+1
Замена
Н. Глушков
️️️️
А. Евсеев
Желтая карточка
А. Калмыков
90'
86'
Замена
А. Фидлер
️️️️
В. Ильин
84'
ГОЛ! 0:1!
Э. Бикфалви
Пас отдал
П. Бумаль
Замена
А. Калмыков
️️️️
С. Брызгалов
81'
Замена
А. Будаков
️️️️
Г. Лория
64'
Замена
А. Прудников
️️️️
М. Мусалов
63'
Желтая карточка
И. Маркелов
58'
40'
Желтая карточка
Р. Емельянов
37'
Желтая карточка
О. Эль Кабир
28'
Желтая карточка
В. Ароян
Желтая карточка
М. Самарджич
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
3
Гурам Тетрашвили
ВР
1
Георгий Лория
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
94
Олег Данченко
ЦП
5
Пол Антон
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
20
Петрус Бумаль
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Анжи
1
Владимир Сугробов
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
88
Квадво Поку
ЦП
17
Достон Хамдамов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Урал
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
47
Никита Глушков
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
4-3-1-1
3
Тетрашвили
5
Мусалов
92
Брызгалов
19
Самарджич
2
Полуяхтов
94
Данченко
5
Антон
88
Хубулов
88
Маркелов
23
Лескано
4-2-2-1-1
31
Годзюр
15
Кулаков
6
Динга
33
Ароян
3
Меркулов
20
Бумаль
92
Емельянов
94
Евсеев
58
Эль Кабир
10
Бикфалви
98
Ильин
1
Лория
98
Будаков
98
Будаков
1
Лория
92
Брызгалов
90
Калмыков
90
Калмыков
92
Брызгалов
5
Мусалов
89
Прудников
89
Прудников
5
Мусалов
98
Ильин
10
Фидлер
10
Фидлер
98
Ильин
94
Евсеев
47
Глушков
47
Глушков
94
Евсеев
Остались в запасе
Анжи
Урал
1
Владимир Сугробов
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
88
Квадво Поку
ЦП
17
Достон Хамдамов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
88
Квадво Поку
ЦП
17
Достон Хамдамов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Остались в запасе
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Анжи - Урал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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