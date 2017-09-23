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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Анжи
Спартак - Анжи: обзор матча 23 сентября 2017
Спартак
23.09.2017, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Анжи
14'
Л. Адриано (П)
90+2'
Л. Мельгарехо
74'
М. Самарджич
78'
А. Кацаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Анжи
ГОЛ! 2:2!
Л. Мельгарехо
90'
+2
90'
+1
Замена
В. Афонин
️️️️
О. Данченко
85'
Замена
С. Брызгалов
️️️️
А. Кацаев
Желтая карточка
Г. Джикия
84'
78'
ГОЛ! 1:2!
А. Кацаев
Пас отдал
О. Данченко
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
М. Пашалич
77'
74'
ГОЛ! 1:1!
М. Самарджич
Пас отдал
А. Хубулов
72'
Замена
А. Хубулов
️️️️
А. Прудников
Замена
Г. Джикия
️️️️
Д. Комбаров
67'
Травма
Д. Комбаров
66'
55'
Желтая карточка
В. Полуяхтов
Замена
Фернандо
️️️️
Джано
36'
Травма
Джано
33'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Адриано
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
77
Зелимхан Бакаев
ЛП
71
Ивелин Попов
ЦП
7
Джано
АП
8
Марио Пашалич
АП
19
Александр Самедов
ПП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
94
Олег Данченко
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
88
Михаил Бакаев
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
10
Адлан Кацаев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
57
Александр Селихов
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
20
Фернандо
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
99
Силванус Нимели
ЦФ
Анжи
1
Георгий Лория
ВР
88
Юрий Шлеев
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
8
Вадим Афонин
ОП
4
Игорь Чайковский
ОП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
6
Гаточ Паном
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
4-3-2-1
32
Ребров
23
Комбаров
16
Боккетти
35
Таски
38
Ещенко
77
Бакаев
71
Попов
19
Самедов
8
Пашалич
7
Джано
4
Адриано
4-1-1-3-1
98
Будаков
94
Данченко
19
Самарджич
97
Фибел
2
Полуяхтов
88
Бакаев
3
Тетрашвили
91
Яковлев
10
Кацаев
88
Маркелов
89
Прудников
8
Пашалич
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
8
Пашалич
23
Комбаров
14
Джикия
14
Джикия
23
Комбаров
7
Джано
20
Фернандо
20
Фернандо
7
Джано
10
Кацаев
92
Брызгалов
92
Брызгалов
10
Кацаев
94
Данченко
8
Афонин
8
Афонин
94
Данченко
89
Прудников
88
Хубулов
88
Хубулов
89
Прудников
Остались в запасе
Спартак
Анжи
11
Александр Ломовицкий
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
99
Силванус Нимели
ЦФ
98
Александр Максименко
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
57
Александр Селихов
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
Главный тренер
Массимо Каррера
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
6
Гаточ Паном
ЦП
1
Георгий Лория
ВР
88
Юрий Шлеев
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
Остались в запасе
11
Александр Ломовицкий
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
99
Силванус Нимели
ЦФ
98
Александр Максименко
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
57
Александр Селихов
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
Остались в запасе
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
6
Гаточ Паном
ЦП
1
Георгий Лория
ВР
88
Юрий Шлеев
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Спартак - Анжи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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