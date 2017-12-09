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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Анжи
Динамо - Анжи: обзор матча 09 декабря 2017
Динамо
09.12.2017, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Анжи
8'
А. Ташаев
60'
Е. Луценко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Анжи
Замена
Н. Обольский
️️️️
А. Ташаев
90'
+1
Замена
А. Соснин
️️️️
И. Темников
79'
65'
Замена
А. Прудников
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
ГОЛ! 2:0!
Е. Луценко
Пас отдал
Ф. Бечирай
60'
59'
Замена
А. Хубулов
️️️️
В. Афонин
46'
Замена
П. Яковлев
️️️️
И. Иванченко
Замена
А. Козлов
️️️️
В. Рыков
32'
ГОЛ! 1:0!
А. Ташаев
Пас отдал
Е. Луценко
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
27
Самба Соу
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Анжи
1
Георгий Лория
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
17
Иван Иванченко
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
23
Хали Тиам
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
Анжи
88
Юрий Шлеев
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
88
Арсен Хубулов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Шунин
8
Хольмен
44
Рыков
44
Шунич
18
Морозов
15
Цаллагов
11
Темников
27
Соу
88
Ташаев
9
Бечирай
48
Луценко
3-2-3-1-1
1
Лория
5
Армаш
92
Брызгалов
2
Полуяхтов
8
Афонин
88
Бакаев
3
Тетрашвили
94
Данченко
17
Иванченко
88
Маркелов
23
Лескано
44
Рыков
34
Козлов
34
Козлов
44
Рыков
11
Темников
23
Соснин
23
Соснин
11
Темников
88
Ташаев
9
Обольский
9
Обольский
88
Ташаев
8
Афонин
88
Хубулов
88
Хубулов
8
Афонин
17
Иванченко
91
Яковлев
91
Яковлев
17
Иванченко
23
Лескано
89
Прудников
89
Прудников
23
Лескано
Остались в запасе
Динамо
Анжи
31
Игорь Лещук
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
23
Хали Тиам
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
88
Юрий Шлеев
ВР
98
Александр Будаков
ВР
4
Игорь Чайковский
ОП
91
Павел Долгов
ЦФ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
23
Хали Тиам
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
Остались в запасе
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
88
Юрий Шлеев
ВР
98
Александр Будаков
ВР
4
Игорь Чайковский
ОП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Динамо - Анжи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Наш футбол
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