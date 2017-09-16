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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Краснодар
Анжи - Краснодар: обзор матча 16 сентября 2017
Анжи
16.09.2017, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 5
Завершен
Краснодар
77'
В. Полуяхтов
40'
Ф. Смолов
55'
В. Классон
67'
Вандерсон
71'
Вандерсон
79'
Т. Окриашвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Краснодар
Желтая карточка
И. Маркелов
88'
82'
Замена
И. Жигулев
️️️️
Ю. Газинский
79'
ГОЛ! 1:5!
Т. Окриашвили
Пас отдал
Ф. Смолов
ГОЛ! 1:4!
В. Полуяхтов
Пас отдал
И. Армаш
77'
74'
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
М. Перейра
Замена
А. Гулиев
️️️️
Г. Тетрашвили
74'
71'
ГОЛ! 0:4!
Вандерсон
Пас отдал
С. Петров
67'
ГОЛ! 0:3!
Вандерсон
Пас отдал
С. Петров
64'
Замена
Вандерсон
️️️️
В. Классон
Замена
Д. Липартия
️️️️
А. Хубулов
60'
55'
ГОЛ! 0:2!
В. Классон
Пас отдал
Р. Шишкин
40'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Смолов
Замена
А. Кацаев
️️️️
К. Базелюк
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
10
Константин Базелюк
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Анжи
88
Юрий Шлеев
ВР
1
Георгий Лория
ВР
97
Томас Фибел
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
88
Михаил Бакаев
ОП
4
Игорь Чайковский
ОП
6
Гаточ Паном
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
16
Денис Адамов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
9
Андрей Иван
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
3-1-3-1-2
98
Будаков
2
Полуяхтов
5
Армаш
19
Самарджич
8
Афонин
3
Тетрашвили
94
Данченко
88
Хубулов
88
Маркелов
89
Прудников
10
Базелюк
4-1-3-1-1
33
Крицюк
98
Петров
14
Мартынович
4
Гранквист
49
Шишкин
77
Каборе
18
Газинский
10
Перейра
92
Подберезкин
7
Классон
90
Смолов
3
Тетрашвили
99
Гулиев
99
Гулиев
3
Тетрашвили
10
Базелюк
10
Кацаев
10
Кацаев
10
Базелюк
88
Хубулов
13
Липартия
13
Липартия
88
Хубулов
10
Перейра
30
Окриашвили
30
Окриашвили
10
Перейра
18
Газинский
10
Жигулев
10
Жигулев
18
Газинский
7
Классон
94
Вандерсон
94
Вандерсон
7
Классон
Остались в запасе
Анжи
Краснодар
6
Гаточ Паном
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
88
Юрий Шлеев
ВР
1
Георгий Лория
ВР
97
Томас Фибел
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
4
Игорь Чайковский
ОП
39
Матвей Сафонов
ВР
16
Денис Адамов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
9
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
6
Гаточ Паном
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
88
Юрий Шлеев
ВР
1
Георгий Лория
ВР
97
Томас Фибел
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
4
Игорь Чайковский
ОП
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
16
Денис Адамов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
9
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Анжи - Краснодар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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