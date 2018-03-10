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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Анжи
Уфа - Анжи: обзор матча 10 марта 2018
Уфа
10.03.2018, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 2
Завершен
Анжи
57'
А. Никитин
66'
И. Пауревич
67'
Б. Йокич
64'
Х. Эдуардо Лескано
81'
В. Полуяхтов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Анжи
90'
+2
Замена
А. Прудников
️️️️
О. Данченко
Желтая карточка
А. Беленов
90'
+1
Замена
П. Аликин
️️️️
Е. Сейдахмет
89'
83'
Желтая карточка
М. Самарджич
Желтая карточка
Е. Сейдахмет
83'
81'
ГОЛ! 3:2!
В. Полуяхтов
79'
Замена
Ф. Будковский
️️️️
И. Армаш
72'
Замена
А. Калмыков
️️️️
А. Хубулов
ГОЛ! 3:1!
Б. Йокич
Пас отдал
Д. Живоглядов
67'
ГОЛ! 2:1!
И. Пауревич
Пас отдал
Д. Живоглядов
66'
64'
ГОЛ! 1:1!
Х. Эдуардо Лескано
Пас отдал
П. Антон
ГОЛ! 1:0!
А. Никитин
Пас отдал
Д. Стоцкий
57'
56'
Желтая карточка
П. Антон
Замена
Е. Сейдахмет
️️️️
К. Фатай
46'
Желтая карточка
Б. Йокич
45'
+1
Замена
А. Никитин
️️️️
Д. Тумасян
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Анжи
1
Георгий Лория
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
88
Михаил Бакаев
ОП
94
Олег Данченко
ЦП
5
Пол Антон
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
10
Иван Обляков
АП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Анжи
1
Владимир Сугробов
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
6
Ислам Жилов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
3-3-1-2
31
Беленов
24
Неделчару
5
Табидзе
34
Тумасян
5
Йокич
29
Пауревич
27
Живоглядов
10
Салатич
7
Фатай
8
Сысуев
4-1-3-1-1
1
Лория
19
Самарджич
5
Армаш
92
Брызгалов
2
Полуяхтов
88
Бакаев
88
Хубулов
5
Антон
94
Данченко
88
Маркелов
23
Лескано
34
Тумасян
4
Никитин
4
Никитин
34
Тумасян
Сейдахмет
3
Аликин
3
Аликин
Сейдахмет
7
Фатай
22
Сейдахмет
22
Сейдахмет
7
Фатай
94
Данченко
89
Прудников
89
Прудников
94
Данченко
5
Армаш
28
Будковский
28
Будковский
5
Армаш
88
Хубулов
90
Калмыков
90
Калмыков
88
Хубулов
Остались в запасе
Уфа
Анжи
88
Гиорги Шелия
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
10
Иван Обляков
АП
Главный тренер
Сергей Семак
6
Ислам Жилов
ПЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
98
Александр Будаков
ВР
4
Джон Чансельор
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
10
Иван Обляков
АП
Остались в запасе
6
Ислам Жилов
ПЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
98
Александр Будаков
ВР
4
Джон Чансельор
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Уфа - Анжи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Лунев (Новосибирск)
Дмитрий Чельцов (Москва)
Резервный судья:
Ранэль Зияков (Набережные Челны)
Инспектор:
Юрий Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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