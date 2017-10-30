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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Анжи
Ахмат - Анжи: обзор матча 30 октября 2017
Ахмат
30.10.2017, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Анжи
90+3'
Ф. Сампайо
90+6'
П. Яковлев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Анжи
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
П. Яковлев
Желтая карточка
А. Мбенг
90'
+5
ГОЛ! 1:0!
Ф. Сампайо
90'
+3
90'
Желтая карточка
С. Брызгалов
Желтая карточка
Б. Бериша
90'
88'
Замена
П. Долгов
️️️️
А. Прудников
87'
Желтая карточка
П. Яковлев
Замена
А. Бацуев
️️️️
М. Митришев
83'
63'
Замена
А. Гулиев
️️️️
А. Хубулов
Замена
Л. Жаба
️️️️
О. Роши
55'
Замена
А. Мбенг
️️️️
З. Садаев
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
21
Одисе Роши
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Анжи
1
Георгий Лория
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
94
Олег Данченко
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
12
Раванелли
АП
8
Лео Жаба
ПВ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Анжи
88
Юрий Шлеев
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
17
Иван Иванченко
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
4-3-2-1
88
Гудиев
4
Анхель
13
Семенов
14
Сампайо
40
Уциев
21
Роши
11
Исмаэл
0
Швец
7
Бериша
95
Митришев
9
Садаев
3-2-2-2-1
1
Лория
19
Самарджич
92
Брызгалов
2
Полуяхтов
8
Афонин
88
Бакаев
88
Хубулов
94
Данченко
91
Яковлев
88
Маркелов
89
Прудников
21
Роши
8
Лео Жаба
8
Лео Жаба
21
Роши
95
Митришев
95
Бацуев
95
Бацуев
95
Митришев
9
Садаев
11
Мбенг
11
Мбенг
9
Садаев
88
Хубулов
99
Гулиев
99
Гулиев
88
Хубулов
89
Прудников
91
Долгов
91
Долгов
89
Прудников
Остались в запасе
Ахмат
Анжи
12
Раванелли
АП
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
88
Юрий Шлеев
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
17
Иван Иванченко
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Остались в запасе
12
Раванелли
АП
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
88
Юрий Шлеев
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
17
Иван Иванченко
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Ахмат - Анжи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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