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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Тосно
Анжи - Тосно: обзор матча 17 марта 2018
Анжи
17.03.2018, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Тосно
17'
П. Антон
43'
П. Антон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Тосно
Замена
А. Прудников
️️️️
А. Хубулов
86'
Замена
А. Калмыков
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
76'
73'
Замена
Н. Роша
️️️️
Т. Маргасов
Замена
М. Бакаев
️️️️
Д. Хамдамов
71'
53'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
П. Погребняк
48'
Желтая карточка
А. Макаров
46'
Замена
А. Макаров
️️️️
Н. Труйич
ГОЛ! 2:0!
П. Антон
43'
ГОЛ! 1:0!
П. Антон
Пас отдал
А. Хубулов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
5
Пол Антон
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
17
Достон Хамдамов
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
28
Филипп Будковский
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Тосно
1
Давид Юрченко
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
4
Марко Полетанович
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
11
Рикардиньо
АП
77
Никола Труйич
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Анжи
1
Георгий Лория
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
6
Ислам Жилов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
91
Павел Яковлев
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Тосно
1
Михаил Опарин
ВР
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
11
Александр Макаров
ЦП
14
Александр Карницкий
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
5
Нуну Роша
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
3-5-2
98
Будаков
2
Полуяхтов
19
Самарджич
92
Брызгалов
5
Антон
94
Данченко
3
Тетрашвили
17
Хамдамов
88
Хубулов
23
Лескано
28
Будковский
4-3-1-2
1
Юрченко
34
Маргасов
25
Буйволов
20
Дугалич
23
Чернов
4
Полетанович
10
Жигулев
21
Галиулин
11
Рикардиньо
88
Погребняк
77
Труйич
17
Хамдамов
88
Бакаев
88
Бакаев
17
Хамдамов
23
Лескано
90
Калмыков
90
Калмыков
23
Лескано
88
Хубулов
89
Прудников
89
Прудников
88
Хубулов
77
Труйич
11
Макаров
11
Макаров
77
Труйич
34
Маргасов
5
Роша
5
Роша
34
Маргасов
88
Погребняк
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
88
Погребняк
Остались в запасе
Анжи
Тосно
6
Ислам Жилов
ПЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
1
Георгий Лория
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
4
Джон Чансельор
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
91
Павел Яковлев
ПВ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
14
Александр Карницкий
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
Остались в запасе
6
Ислам Жилов
ПЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
1
Георгий Лория
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
4
Джон Чансельор
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
91
Павел Яковлев
ПВ
Остались в запасе
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
14
Александр Карницкий
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
Статистика матча Анжи - Тосно
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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