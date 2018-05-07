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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Ахмат
Анжи - Ахмат: обзор матча 07 мая 2018
Анжи
07.05.2018, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Ахмат
18'
Родолфо
87'
О. Роши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Ахмат
Желтая карточка
М. Самарджич
90'
+3
87'
ГОЛ! 0:2!
О. Роши
Пас отдал
М. Мохаммади
86'
Желтая карточка
А. Швец
81'
Желтая карточка
А. Семенов
76'
Желтая карточка
А. Мбенг
72'
Замена
О. Иванов
️️️️
М. Митришев
68'
Желтая карточка
О. Роши
66'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Б. Балай
Вторая желтая
Г. Тетрашвили
62'
Замена
А. Калмыков
️️️️
А. Прудников
59'
46'
Замена
О. Роши
️️️️
Б. Бериша
Желтая карточка
В. Полуяхтов
45'
41'
Желтая карточка
Б. Бериша
Желтая карточка
Г. Тетрашвили
37'
18'
ГОЛ! 0:1!
Родолфо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
5
Пол Антон
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
11
Исмаэл
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Анжи
1
Владимир Сугробов
ВР
34
Никита Репин
ВР
88
Иван Маркелов
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
4
Игорь Чайковский
ОП
17
Достон Хамдамов
ЦП
88
Квадво Поку
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Ахмат
13
Александр Шепляков
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Аюб Бацуев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
8
Лео Жаба
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
4-4-2
98
Будаков
2
Полуяхтов
5
Армаш
19
Самарджич
5
Мусалов
3
Тетрашвили
5
Антон
94
Данченко
88
Хубулов
89
Прудников
23
Лескано
3-2-2-2-1
1
Городов
2
Родолфо
13
Семенов
4
Анхель
40
Уциев
5
Мохаммади
11
Исмаэл
0
Швец
95
Митришев
7
Бериша
9
Балай
89
Прудников
90
Калмыков
90
Калмыков
89
Прудников
95
Митришев
19
Иванов
19
Иванов
95
Митришев
7
Бериша
21
Роши
21
Роши
7
Бериша
9
Балай
11
Мбенг
11
Мбенг
9
Балай
Остались в запасе
Анжи
Ахмат
1
Владимир Сугробов
ВР
34
Никита Репин
ВР
15
Данил Глебов
ОП
4
Игорь Чайковский
ОП
17
Достон Хамдамов
ЦП
88
Квадво Поку
ЦП
88
Иван Маркелов
ЛВ
91
Павел Яковлев
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
8
Лео Жаба
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
13
Александр Шепляков
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Аюб Бацуев
ОП
10
Адлан Кацаев
ПП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
34
Никита Репин
ВР
15
Данил Глебов
ОП
4
Игорь Чайковский
ОП
17
Достон Хамдамов
ЦП
88
Квадво Поку
ЦП
88
Иван Маркелов
ЛВ
91
Павел Яковлев
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Остались в запасе
8
Лео Жаба
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
13
Александр Шепляков
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Аюб Бацуев
ОП
10
Адлан Кацаев
ПП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Статистика матча Анжи - Ахмат
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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