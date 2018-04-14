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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Анжи
Зенит - Анжи: обзор матча 14 апреля 2018
Зенит
14.04.2018, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Анжи
36'
С. Дриусси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Анжи
Желтая карточка
Ю. Лодыгин
86'
84'
Замена
Ф. Будковский
️️️️
М. Мусалов
Замена
Ю. Лодыгин
️️️️
А. Лунев
77'
Травма
А. Лунев
75'
Замена
Э. Ригони
️️️️
С. Дриусси
70'
70'
Замена
И. Маркелов
️️️️
А. Хубулов
65'
Замена
А. Прудников
️️️️
П. Антон
Замена
Д. Полоз
️️️️
А. Заболотный
53'
Желтая карточка
Д. Кришито
52'
44'
Желтая карточка
А. Хубулов
Желтая карточка
И. Смольников
39'
ГОЛ! 1:0!
С. Дриусси
Пас отдал
А. Ерохин
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Матиас Краневиттер
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
18
Юрий Жирков
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Анжи
1
Георгий Лория
ВР
3
Гурам Тетрашвили
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ПЗ
88
Арсен Хубулов
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
94
Олег Данченко
ЦП
5
Пол Антон
ЦП
5
Магомед Мусалов
ПП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
88
Квадво Поку
ЦП
17
Достон Хамдамов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
4-1-2-2-1
99
Лунев
4
Кришито
32
Мевля
20
Иванович
8
Смольников
5
Паредес
5
Краневиттер
18
Жирков
9
Дриусси
21
Ерохин
91
Заболотный
4-1-4-1
1
Лория
19
Самарджич
92
Брызгалов
2
Полуяхтов
3
Тетрашвили
88
Бакаев
5
Мусалов
94
Данченко
5
Антон
88
Хубулов
23
Лескано
99
Лунев
12
Лодыгин
12
Лодыгин
99
Лунев
91
Заболотный
7
Полоз
7
Полоз
91
Заболотный
9
Дриусси
24
Ригони
24
Ригони
9
Дриусси
88
Хубулов
88
Маркелов
88
Маркелов
88
Хубулов
5
Мусалов
28
Будковский
28
Будковский
5
Мусалов
5
Антон
89
Прудников
89
Прудников
5
Антон
Остались в запасе
Зенит
Анжи
22
Никита Каккоев
ОП
10
Дмитрий Плетнев
АП
33
Илья Скроботов
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
98
Александр Будаков
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
88
Квадво Поку
ЦП
17
Достон Хамдамов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Остались в запасе
22
Никита Каккоев
ОП
10
Дмитрий Плетнев
АП
33
Илья Скроботов
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
Остались в запасе
98
Александр Будаков
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
88
Квадво Поку
ЦП
17
Достон Хамдамов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Зенит - Анжи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
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