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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Локомотив
Анжи - Локомотив: обзор матча 19 ноября 2017
Анжи
19.11.2017, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив
43'
А. Миранчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Локомотив
90'
+1
Замена
М. Лысов
️️️️
А. Миранчук
88'
Замена
Д. Тарасов
️️️️
Т. Михалик
Замена
И. Армаш
️️️️
П. Яковлев
88'
Замена
М. Эльмурзаев
️️️️
А. Хубулов
73'
Замена
А. Кацаев
️️️️
Г. Тетрашвили
63'
58'
Замена
Д. Баринов
️️️️
М. Рыбус
43'
ГОЛ! 0:1!
А. Миранчук
Пас отдал
А. Миранчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Георгий Лория
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
94
Олег Данченко
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
Главный тренер
Юрий Семин
Анжи
88
Юрий Шлеев
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
8
Вадим Афонин
ОП
17
Иван Иванченко
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
8
Роман Тугарев
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Иван Галанин
ЦП
3-1-4-1-1
1
Лория
2
Полуяхтов
92
Брызгалов
19
Самарджич
88
Бакаев
94
Данченко
99
Гулиев
3
Тетрашвили
88
Хубулов
91
Яковлев
89
Прудников
3-3-2-2
1
Коченков
31
Рыбус
4
Кверквелия
17
Михалик
20
Игнатьев
27
Денисов
29
Денисов
99
Фернандеш
18
Коломейцев
59
Миранчук
21
Миранчук
88
Хубулов
5
Эльмурзаев
5
Эльмурзаев
88
Хубулов
91
Яковлев
5
Армаш
5
Армаш
91
Яковлев
3
Тетрашвили
10
Кацаев
10
Кацаев
3
Тетрашвили
21
Миранчук
84
Лысов
84
Лысов
21
Миранчук
31
Рыбус
6
Баринов
6
Баринов
31
Рыбус
17
Михалик
23
Тарасов
23
Тарасов
17
Михалик
Остались в запасе
Анжи
Локомотив
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
88
Юрий Шлеев
ВР
98
Александр Будаков
ВР
4
Игорь Чайковский
ОП
8
Вадим Афонин
ОП
17
Иван Иванченко
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
88
Иван Галанин
ЦП
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
88
Юрий Шлеев
ВР
98
Александр Будаков
ВР
4
Игорь Чайковский
ОП
8
Вадим Афонин
ОП
17
Иван Иванченко
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Остались в запасе
88
Иван Галанин
ЦП
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Анжи - Локомотив
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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