Прудников: «Уровень РПЛ падает»

Бывший нападающий 10 клубов РПЛ Александр Прудников оценил изменения уровня лиги.

«Уровень РПЛ падает. Может, по сравнению с предыдущим годом ничего не изменилось, но по сравнению с тем, что было десять лет назад, все ухудшилось. Мы же помним, как наши команды играли за рубежом, и какая интрига была в РПЛ. Сейчас у нас в лиге есть явные лидеры и явные аутсайдеры.

Когда я играл в «Амкаре», команда шла в зоне вылета, а потом взяла и обыграла всех лидеров, выдала длинную победную серию. Сейчас таких команд даже близко нет. Сегодня если команда идет на последнем месте, то у нее нет шансов обыграть топ-соперников», – сказал Прудников.