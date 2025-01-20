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    Прудников: «Уровень РПЛ падает»

    Бывший нападающий 10 клубов РПЛ Александр Прудников оценил изменения уровня лиги.

    «Уровень РПЛ падает. Может, по сравнению с предыдущим годом ничего не изменилось, но по сравнению с тем, что было десять лет назад, все ухудшилось. Мы же помним, как наши команды играли за рубежом, и какая интрига была в РПЛ. Сейчас у нас в лиге есть явные лидеры и явные аутсайдеры.

    Когда я играл в «Амкаре», команда шла в зоне вылета, а потом взяла и обыграла всех лидеров, выдала длинную победную серию. Сейчас таких команд даже близко нет. Сегодня если команда идет на последнем месте, то у нее нет шансов обыграть топ-соперников», – сказал Прудников.

    • В РПЛ лидирует «Краснодар» с 39 очками после 18 туров. Таблицу замыкает «Оренбург» с 8 баллами.
    • Турнир возобновится 28 февраля.

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    Источник: Metaratings.ru

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    20.01.2025 11:10
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    Комментарии (2)
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    1737362451
    ...с уходом Прудникова...
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    темирхан
    1737383318
    а сам он какого уровня? 2 дивизиона?
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