Калиниченко: «Над Черчесовым невозможно пошутить. Дзюба и Прудников им не котировались, потому что веселые»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко рассказал о работе со Станиславом Черчесовым в столичном клубе.

– Мне понравилось работать с Черчесовым как с тренером.

Да, он всегда был авторитарным. Черчесов человек в принципе авторитарный, туда его подталкивает и место его рождения, и его национальность. Он достиг больших высот в профессии и как футболист, и как тренер. Черчесову точно есть чем гордиться – просто так на фарте такого не добиться.

Поэтому сказать, что Черчесов плохой тренер, я не могу. Он хороший тренер, но кому-то его подход может нравиться, а на кого-то его авторитарность давит. Лично мне было вполне комфортно с ним.

– Игроку пошутить над ним невозможно?

– Невозможно абсолютно. Почему в какой-то момент и Прудников, и Дзюба не очень котировались Черчесовым? Потому что достаточно веселые люди. Я сам люблю поржать, на тренировках в том числе, а у Черчесова на тренировках не должно быть улыбок.

Если он видел улыбки, у него усы начинали топорщиться. Давал понять: «Че мы смеемся, тренировка идет». А Дзюба со Слоном любили поржать, поэтому у Черчесова и не задержались.

А вообще слово «я» у Черчесова всегда было превалирующим. «Я так сказал, я так думаю, и я так сделаю». Мы шутили, что он иногда даже в зеркало смотрит и может с самим собой поссориться.

Черчесов 20 декабря возглавил «Ференцварош».

В первой игре при Черчесове «Ференцварош» уступил словацкому «ДАК 1904» (0:2).

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