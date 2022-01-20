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    Калиниченко: «Над Черчесовым невозможно пошутить. Дзюба и Прудников им не котировались, потому что веселые»

    Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко рассказал о работе со Станиславом Черчесовым в столичном клубе.

    – Мне понравилось работать с Черчесовым как с тренером.

    Да, он всегда был авторитарным. Черчесов человек в принципе авторитарный, туда его подталкивает и место его рождения, и его национальность. Он достиг больших высот в профессии и как футболист, и как тренер. Черчесову точно есть чем гордиться – просто так на фарте такого не добиться.

    Поэтому сказать, что Черчесов плохой тренер, я не могу. Он хороший тренер, но кому-то его подход может нравиться, а на кого-то его авторитарность давит. Лично мне было вполне комфортно с ним.

    – Игроку пошутить над ним невозможно?

    – Невозможно абсолютно. Почему в какой-то момент и Прудников, и Дзюба не очень котировались Черчесовым? Потому что достаточно веселые люди. Я сам люблю поржать, на тренировках в том числе, а у Черчесова на тренировках не должно быть улыбок.

    Если он видел улыбки, у него усы начинали топорщиться. Давал понять: «Че мы смеемся, тренировка идет». А Дзюба со Слоном любили поржать, поэтому у Черчесова и не задержались.

    А вообще слово «я» у Черчесова всегда было превалирующим. «Я так сказал, я так думаю, и я так сделаю». Мы шутили, что он иногда даже в зеркало смотрит и может с самим собой поссориться.

    • Черчесов 20 декабря возглавил «Ференцварош».
    • В первой игре при Черчесове «Ференцварош» уступил словацкому «ДАК 1904» (0:2).

    Михельсон – о Черчесове после Евро: «Увольняйте сегодня, я сам выплачу неустойку»

    Черчесов – после поражения в первой игре «Ференцвароша»: «Мы провели очень хороший контрольный матч»

    Источник: Sports.ru

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    20.01.2022 14:47
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