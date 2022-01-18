Михельсон – о Черчесове после Евро: «Увольняйте сегодня, я сам выплачу неустойку»

Председатель правления ПАО «Новатэк» и член попечительского совета РФС Леонид Михельсон повлиял на решение об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

По информации «СЭ» со ссылкой на несколько источников, после пресс-конференции Черчесова по итогам Евро-2020 Михельсон сказал: «Увольняйте сегодня, я сам выплачу неустойку».

Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016-го до июля 2021 года.

Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.

С ним сборная дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

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