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    Михельсон – о Черчесове после Евро: «Увольняйте сегодня, я сам выплачу неустойку»

    Председатель правления ПАО «Новатэк» и член попечительского совета РФС Леонид Михельсон повлиял на решение об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

    По информации «СЭ» со ссылкой на несколько источников, после пресс-конференции Черчесова по итогам Евро-2020 Михельсон сказал: «Увольняйте сегодня, я сам выплачу неустойку».

    • Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016-го до июля 2021 года.
    • Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
    • С ним сборная дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

    «СЭ»: партнеры РФС недовольны Черчесовым

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.01.2022 21:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 20 января 2022, 18:47

      Героя России надо дать)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14466

      playsh 19 января 2022, 12:49

      Спасибо тебе,добрый г-н Михельсон,что поспособствовал освобождению нас всех от этого словоблуда-урода.Как вспомню,так вздрогну.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +871

      O-kolesov 19 января 2022, 10:20

      Я бы разнёс в пух и прах того, кто вообще допустил его до сборной. Но, как всегда, спускаем на тормозах и виноватых нет .Зато получает астрономические неустойки. А спрашивается, почему не содрали бабла за результат ?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 19 января 2022, 00:13

      Хоть один нашелся , с не испорченными телевизором мозгами !

      4
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      Рейтинг: +1342

      Lilipyt 18 января 2022, 22:48

      Такого не должно быть! Почему один человек должен платить за всю организацию?! Мразотство одно

      2
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 18 января 2022, 21:57

      Этому хофнюку еще и неустойку выплатили!?

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      Рейтинг: +1342

      Lilipyt > paracetamol 18 января 2022, 22:45

      конечно с ним же разорвали контракт досрочно. Может он этого добивался просто ни как не хотели платить))

      2
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 18 января 2022, 21:26

      Хорошо, что иногда на чванливых и заносчивых му@аков находятся решительные, инициативные и здравомыслящие люди...

      15
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