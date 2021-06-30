«СЭ»: партнеры РФС недовольны Черчесовым

У партнеров (спонсоров) РФС есть претензии к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Они недовольны его высказываниями после вылета команды с Евро-2020.

По мнению партнеров, поведение Черчесова вредит имиджу РФС. Их позицию могут учесть в организации, которой предстоит решить, оставить ли тренера на посту.

Сегодня, 30 июня, Черчесов отчитается по выступлению России на Евро-2020.

Сборная России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.

С Черчесовым Россия доходила до 1/4 финала ЧМ-2018.

Арустамян: «В РФС идет полемика насчет отставки Черчесова. Главное сомнение – кто должен стать его преемником»

Черчесов: «Видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти. Не слепые, разберемся»

Агент Варга: «Черчесов – очень принципиальный. Он сам уйдет из сборной, если почувствует, что не может приносить пользу»