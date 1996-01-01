Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

    «СЭ»: партнеры РФС недовольны Черчесовым

    У партнеров (спонсоров) РФС есть претензии к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Они недовольны его высказываниями после вылета команды с Евро-2020.

    По мнению партнеров, поведение Черчесова вредит имиджу РФС. Их позицию могут учесть в организации, которой предстоит решить, оставить ли тренера на посту.

    • Сегодня, 30 июня, Черчесов отчитается по выступлению России на Евро-2020.
    • Сборная России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.
    • С Черчесовым Россия доходила до 1/4 финала ЧМ-2018.

    Арустамян: «В РФС идет полемика насчет отставки Черчесова. Главное сомнение – кто должен стать его преемником»

    Черчесов: «Видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти. Не слепые, разберемся»

    Агент Варга: «Черчесов – очень принципиальный. Он сам уйдет из сборной, если почувствует, что не может приносить пользу»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:07
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +390

      111ax 10 минут назад

      А кто доволен остальной частью РФС?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1729

      acor94 13 минут назад

      Лига ставок недовольна)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1411

      кто там 38 минут назад

      А кто им доволен, кроме дружков его?
      Реальное быдло которое и как тренер 0.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23644

      silver29 42 минуты назад

      Основной спонсор (партнер) "НОВАТЭК"- Тимченко и Газпромбанк, читайте это тот кто будет сегодня в 12 часов рассказывать про счастливую жизнь ((((

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86925
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66624
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru