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«СЭ»: партнеры РФС недовольны Черчесовым

30 июня 2021, 11:07
20

У партнеров (спонсоров) РФС есть претензии к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Они недовольны его высказываниями после вылета команды с Евро-2020.

По мнению партнеров, поведение Черчесова вредит имиджу РФС. Их позицию могут учесть в организации, которой предстоит решить, оставить ли тренера на посту.

  • Сегодня, 30 июня, Черчесов отчитается по выступлению России на Евро-2020.
  • Сборная России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.
  • С Черчесовым Россия доходила до 1/4 финала ЧМ-2018.

Арустамян: «В РФС идет полемика насчет отставки Черчесова. Главное сомнение – кто должен стать его преемником»

Черчесов: «Видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти. Не слепые, разберемся»

Агент Варга: «Черчесов – очень принципиальный. Он сам уйдет из сборной, если почувствует, что не может приносить пользу»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (20)
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кто там
1625041183
А кто им доволен, кроме дружков его? Реальное быдло которое и как тренер 0.
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acor94
1625042687
Лига ставок недовольна)))
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111ax
1625042855
А кто доволен остальной частью РФС?
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Andrew01
1625044153
Они не довольны высказываниями его.... а игрой сборной они довольны!?!?!?! у нас сейчас главное что говорить а не как команда играет???? "И мы еще хотим бороться за высокое звание...." "Тьфу, срамота!"
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ArReal
1625045867
Партнеры РФС? Половые что ли??? эту шайку давно пора разогнать...
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Давид59
1625047065
Всё ясно. Это совсем не про футбол. Речь идёт об имидже. Спонсорам нас...ать на то, во что превратилась наша сборная. Имидж их волнует.
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Алехсбургер.
1625047337
Так партнёры) ,или спонсоры.?
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ilichkadr
1625047676
" недовольны его высказываниями после вылета команды с Евро-2020" Какой с чабана спрос, если он говорить толком не умеет? Партнерам (спонсорам) надо было научить физрука красивым словам, дать под запись или вручить именной цитатник-спич......, а потом уже предъявлять претензии. Дали 2.5 лимона зелени и думают, что чабан самостоятельно изучит азы красноречия!? Наивные ребята.........
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Fusballer
1625054997
Зато Черчесов доволен своими партнёрами по сборной.
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Shamil79
1625058077
тяжёлая артиллерия подключилась...тучи сгущаются
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