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  • Агент Варга: «Черчесов – очень принципиальный. Он сам уйдет из сборной, если почувствует, что не может приносить пользу»

Агент Варга: «Черчесов – очень принципиальный. Он сам уйдет из сборной, если почувствует, что не может приносить пользу»

25 июня 2021, 06:32
24

Футбольный агент Шандор Варга высказался о будущем Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

– После Евро болельщики разделились во мнениях. Одни за отставку Станислава Черчесова, другие – против. Как сам он это ощущает?

– Я знаю его очень давно, с 16 лет. Это очень принципиальный человек. Если почувствует, что не может приносить пользу, он сам уйдет, это сто процентов.

Конечно, зрители имеют право на эмоции, на критику, даже на очень плохие слова. Но решения нужно принимать не на эмоциях.

Думаю, руководство РФС и тренерский штаб проанализируют ситуацию, сделают выводы и если решат, что уход Черчесова принесет пользу, думаю, Станислав не будет держаться за эту работу, если увидит, что с его стороны нет прогресса.

– Где он смог бы продолжить карьеру, если все же уйдет из сборной?

– Я верю в его тренерские качества. Работа в сборной – это немножко другой творческий процесс, нежели работа в клубе. Думаю, ему как раз немножко не хватает ежедневного ритма.

Я уверен, что он не останется без работы. Но Черчесов никогда не ставил нам цель искать ему новую команду, сейчас такой задачи нет. Он говорит, что работая в сборной, служит России. Но если почувствует, что не приносит пользы, тогда, конечно, будем искать.

– Судя по вашим словам, Черчесов планирует остаться в сборной?

– В последние дни мы не разговаривали, я только прилетел из Мюнхена. Сперва нужно провести глубокий анализ выступления на Евро, и если затем будет поставлена задача, мы быстро найдем ему работу.

В Англии? Пожалуйста. Он общителен, говорит на языках, проблем не возникнет. Я вижу, что сейчас обсуждают его зарплату и так далее. Но уверен, что он работал бы в сборной России и без зарплаты. На этой должности действительно нужно служить своей стране, а деньги зарабатывать в больших клубах.

– Клубы готовы предложить ему больше 2,5 миллионов евро в год?

– Конечно. В клубах есть зарплаты и по 15 миллионов.

  • Черчесов возглавляет сборную с августа 2016 года.
  • Россияне заняли последнее место в группе Евро-2020 с Бельгией, Данией и Финляндией.
  • Контракт тренера с РФС рассчитан до конца 2022 года.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия Черчесов Станислав
Комментарии (24)
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IVANRUS777
1624577790
Да такую игру и такой результат, который мы видим у сборной, после его работы, и за бесплатно не нужно. У него лучшая игра это 1:4 от датчан. Он сам признаётся в своей профнепригодности. Сколько можно этот театр абсурда продолжать?! Футбол это отражение нашей действительности. На местах работают не профессионалы, а те у кого завязки с властью лучше и кто кому откат пожирнее даст и будет язык за зубами лучше держать.
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GermanVo
1624581213
Человек, который уважает себя, у которого есть хоть капелька гордости, после провала на Кубке Конфедераций и ещё более позорного КРАХА на Евро, просто сложил бы полномочия. Этот же надутый индюк просто улыбался в интервью. Где РФС, где мин. спорта, где вообще кто-нибудь, кто встал бы и сказал, на сколько наш футбол уё..щен, что пора что-то менять. За что этот мудак получает 2.5 ляма чистыми, помимо бонусов(за победу над фИНАМИ!!!!, если из финов кто читает, простите, но это так). Понимаю ,что писать сюда, это просто пустая трата времени. Но просто сегодня придя с работы, за которую я получаю копейки, читаю очередную новость, что усатый пёс - принципиальный, руки просто опускаются...
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Atom2020
1624595101
Хорошо служить России за 2,5 млн. евро в год! Истинный патриот. Столько пользы принес вместе с деревянными пинателями мяча. Дайте ему медаль за заслуги и зарплату 15 млн. евро! А то сбежит ведь в клуб ... Что делать-то дальше будем без усатого героя?
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Derzkiy1
1624599278
любой понимающий человек в футболе, знает что он бестолковый тренер, даже не уровень ФНЛ!!! Кто в главе РФС сидит? Видимо в футболе не все понимают
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filosof sparty
1624602357
Более бесполезного и необъективного трёпа о тренере/футболисте, чем от его агента, невозможно даже представить! Он тупо не хочет слазить с зарплаты-это его единственная принципиальная позиция!!!
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nemolod
1624602430
Конечно,он ПРИНЦИПИАЛЬНО исполнит контракт до конца 2022 года!
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paracetamol
1624602476
Вся принципиальность лысого физрука разбивается о 2,5 евроляма зарплаты.
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general.lizyukov
1624602552
Не понял: а что, он так до сих пор пользу приносит? Не дошло, что пользы от него больше нет? Всё, потолок, идей нет, развития нет, схема "закидываем на бревно, авось получится" и "выбивай с нашей половины куда угодно, лишь бы походе на комбинацию было". 1 гол в трёх играх!!! Куда дальше падать?
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G.P.
1624608435
5:0 от Сербии, 4:1 от Дании, 2 проигранных турнира Лиги Наций в слабом дивизионе Б, отвратительный Евро, отсутствие игры, снижение популярности сборной до 0. О какой ещё пользе говорит этот глупец?
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alex-croos
1624621474
Ой да! Он такой принципиальный, что хоть палками его гоните хрен он сам куда уйдет!
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