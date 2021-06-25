Агент Варга: «Черчесов – очень принципиальный. Он сам уйдет из сборной, если почувствует, что не может приносить пользу»

Футбольный агент Шандор Варга высказался о будущем Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

– После Евро болельщики разделились во мнениях. Одни за отставку Станислава Черчесова, другие – против. Как сам он это ощущает?

– Я знаю его очень давно, с 16 лет. Это очень принципиальный человек. Если почувствует, что не может приносить пользу, он сам уйдет, это сто процентов.

Конечно, зрители имеют право на эмоции, на критику, даже на очень плохие слова. Но решения нужно принимать не на эмоциях.

Думаю, руководство РФС и тренерский штаб проанализируют ситуацию, сделают выводы и если решат, что уход Черчесова принесет пользу, думаю, Станислав не будет держаться за эту работу, если увидит, что с его стороны нет прогресса.

– Где он смог бы продолжить карьеру, если все же уйдет из сборной?

– Я верю в его тренерские качества. Работа в сборной – это немножко другой творческий процесс, нежели работа в клубе. Думаю, ему как раз немножко не хватает ежедневного ритма.

Я уверен, что он не останется без работы. Но Черчесов никогда не ставил нам цель искать ему новую команду, сейчас такой задачи нет. Он говорит, что работая в сборной, служит России. Но если почувствует, что не приносит пользы, тогда, конечно, будем искать.

– Судя по вашим словам, Черчесов планирует остаться в сборной?

– В последние дни мы не разговаривали, я только прилетел из Мюнхена. Сперва нужно провести глубокий анализ выступления на Евро, и если затем будет поставлена задача, мы быстро найдем ему работу.

В Англии? Пожалуйста. Он общителен, говорит на языках, проблем не возникнет. Я вижу, что сейчас обсуждают его зарплату и так далее. Но уверен, что он работал бы в сборной России и без зарплаты. На этой должности действительно нужно служить своей стране, а деньги зарабатывать в больших клубах.

– Клубы готовы предложить ему больше 2,5 миллионов евро в год?

– Конечно. В клубах есть зарплаты и по 15 миллионов.