Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    2 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    Агент Варга: «Черчесов – очень принципиальный. Он сам уйдет из сборной, если почувствует, что не может приносить пользу»

    Футбольный агент Шандор Варга высказался о будущем Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

    – После Евро болельщики разделились во мнениях. Одни за отставку Станислава Черчесова, другие – против. Как сам он это ощущает?

    – Я знаю его очень давно, с 16 лет. Это очень принципиальный человек. Если почувствует, что не может приносить пользу, он сам уйдет, это сто процентов.

    Конечно, зрители имеют право на эмоции, на критику, даже на очень плохие слова. Но решения нужно принимать не на эмоциях.

    Думаю, руководство РФС и тренерский штаб проанализируют ситуацию, сделают выводы и если решат, что уход Черчесова принесет пользу, думаю, Станислав не будет держаться за эту работу, если увидит, что с его стороны нет прогресса.

    – Где он смог бы продолжить карьеру, если все же уйдет из сборной?

    – Я верю в его тренерские качества. Работа в сборной – это немножко другой творческий процесс, нежели работа в клубе. Думаю, ему как раз немножко не хватает ежедневного ритма.

    Я уверен, что он не останется без работы. Но Черчесов никогда не ставил нам цель искать ему новую команду, сейчас такой задачи нет. Он говорит, что работая в сборной, служит России. Но если почувствует, что не приносит пользы, тогда, конечно, будем искать.

    – Судя по вашим словам, Черчесов планирует остаться в сборной?

    – В последние дни мы не разговаривали, я только прилетел из Мюнхена. Сперва нужно провести глубокий анализ выступления на Евро, и если затем будет поставлена задача, мы быстро найдем ему работу.

    В Англии? Пожалуйста. Он общителен, говорит на языках, проблем не возникнет. Я вижу, что сейчас обсуждают его зарплату и так далее. Но уверен, что он работал бы в сборной России и без зарплаты. На этой должности действительно нужно служить своей стране, а деньги зарабатывать в больших клубах.

    – Клубы готовы предложить ему больше 2,5 миллионов евро в год?

    – Конечно. В клубах есть зарплаты и по 15 миллионов.

    • Черчесов возглавляет сборную с августа 2016 года.
    • Россияне заняли последнее место в группе Евро-2020 с Бельгией, Данией и Финляндией.
    • Контракт тренера с РФС рассчитан до конца 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:42
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -840

      СуперПАВ9 35 секунд назад

      А Черчессов вообще приносил пользу когда нибудь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1319

      IVANRUS777 36 минут назад

      Да такую игру и такой результат, который мы видим у сборной, после его работы, и за бесплатно не нужно. У него лучшая игра это 1:4 от датчан. Он сам признаётся в своей профнепригодности. Сколько можно этот театр абсурда продолжать?! Футбол это отражение нашей действительности. На местах работают не профессионалы, а те у кого завязки с властью лучше и кто кому откат пожирнее даст и будет язык за зубами лучше держать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10955

      DeStar 46 минут назад

      ага, кто не хочет так "служить родине" , за 2.5 мульта и рабочими днями в районе 30 дней в году или сколько там сборы и товарняков?
      Работал бы за бесплатно так почему зп чуть ли не самая большая в мире?
      Я в принципе не горазд судить тренеров сборных, не понимаю как они работают видя своих игроков редко на сборах и никому не нужных товарняках, особенно не нужным игрокам, там они рвать и метать не будут .И попробуй выбери состав, и как-то построй игру -фиг там. Вон англия играет скучно что ппц. а игроки то топовые, но что с мячом делать не знают, и эта проблема многих сборных, они редко играют "на стиле" .
      по сути сборная как и предполагалось, сольет бельгийцам и выиграет финов, вопрос был в дании, и он все же был 60 на 40 В пользу дании "на бумаге", ну по сути ожидания оправдались.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86717
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66496
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru