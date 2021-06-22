Черчесов: «Видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти. Не слепые, разберемся»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о вылете сборной с Евро-2020.

«Поблагодарил ребят за турнир. Не так просто было. У нас много новых молодых футболистов – человек пять-шесть. Команда на ходу менялась. Год, который продлил Евро, сыграл нам не самую лучшую службу. Многие на год стали старше, кто-то из формы вышел.

Много нюансов, которые мы решали. Но думаю, что есть и плюсы, и минусы на этом турнире, которые нам спокойно надо разобрать. Виден ли свет в конце тоннеля? Мы не слепые. Мы и свет видим, и дверь, куда идти. Разберемся», – сказал Черчесов.

Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.

Сборная впервые в истории потерпела два крупных поражения в группе на Евро и ЧМ.

Черчесов обновил антирекорд по поражениям среди тренеров сборной России, уступив в 20 матчах.

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