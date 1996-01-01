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    Черчесов: «Видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти. Не слепые, разберемся»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о вылете сборной с Евро-2020.

    «Поблагодарил ребят за турнир. Не так просто было. У нас много новых молодых футболистов – человек пять-шесть. Команда на ходу менялась. Год, который продлил Евро, сыграл нам не самую лучшую службу. Многие на год стали старше, кто-то из формы вышел.

    Много нюансов, которые мы решали. Но думаю, что есть и плюсы, и минусы на этом турнире, которые нам спокойно надо разобрать. Виден ли свет в конце тоннеля? Мы не слепые. Мы и свет видим, и дверь, куда идти. Разберемся», – сказал Черчесов.

    • Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
    • Сборная впервые в истории потерпела два крупных поражения в группе на Евро и ЧМ.
    • Черчесов обновил антирекорд по поражениям среди тренеров сборной России, уступив в 20 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии28
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      Рейтинг: +6101

      playsh 49 секунд назад

      Черчезон,не надо о себе говорить во множественном числе - "видим,не слепые,разберёмся." Мания величия затрахала,что-ли?

      0
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      Рейтинг: +1227

      21082014 1 минуту назад

      Один-рукоблуд,другой-словоблуд,ну,и компания собралась,все как на подбор.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +141

      Guinnesss 3 минуты назад

      Слушать противно! Вали нах!

      1
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      Рейтинг: +441

      99-й 4 минуты назад

      Гнать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +143

      Sancool 5 минут назад

      пусть уже другие разбираются, а ты в школу иди, деток тренируй, будут бегать...

      1
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      Рейтинг: +11325

      paracetamol 6 минут назад

      Свет в конце туннеля для тебя - дверь, в которую пинком под зад!

      1
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      Рейтинг: +283

      Юра мы всеPro 8 минут назад

      Стас, очень надеюсь, что это поезд.

      2
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      Рейтинг: +4458

      Ганнибал Лектор 9 минут назад

      Пока у руля сборной спесивый чабан - никаких перспектив не будет. Ни скорости, ни тактики, ни работы с мячом. Этим лимитом вырастили поколение бездарей и тунеядцев. В результате и клубы и сборная выглядят посмешищем. Тьфу

      2
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      Рейтинг: +4021

      Из Твери Леха 10 минут назад

      Один пустой треп. Ярцев, помнится, прям во время матча ушел. Совесть у него есть в отличии от усача.

      0
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      Рейтинг: +2884

      neveldomha 14 минут назад

      Мальдивское солнце он видит.

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