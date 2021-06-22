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  • Черчесов: «Видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти. Не слепые, разберемся»

Черчесов: «Видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти. Не слепые, разберемся»

22 июня 2021, 09:41
62

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о вылете сборной с Евро-2020.

«Поблагодарил ребят за турнир. Не так просто было. У нас много новых молодых футболистов – человек пять-шесть. Команда на ходу менялась. Год, который продлил Евро, сыграл нам не самую лучшую службу. Многие на год стали старше, кто-то из формы вышел.

Много нюансов, которые мы решали. Но думаю, что есть и плюсы, и минусы на этом турнире, которые нам спокойно надо разобрать. Виден ли свет в конце тоннеля? Мы не слепые. Мы и свет видим, и дверь, куда идти. Разберемся», – сказал Черчесов.

  • Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
  • Сборная впервые в истории потерпела два крупных поражения в группе на Евро и ЧМ.
  • Черчесов обновил антирекорд по поражениям среди тренеров сборной России, уступив в 20 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия Черчесов Станислав
Комментарии (62)
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Andrew01
1624345043
Что???? Игроки не в форме??? Нахрена их брал, возьми кто в форме и может играть 90 минут а не 30... Про свет и дверь, я все таки надеюсь это он про выход из тренерского штаба. После такого надо уходить. 3-й провал за 4 года, 2 лиги наций и сейчас и каждый раз игра все хуже
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NewLife
1624345712
Позвольте вам выйти вон из этой двери и выключить свет за собой в туннеле.
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Из Твери Леха
1624346022
Один пустой треп. Ярцев, помнится, прям во время матча ушел. Совесть у него есть в отличии от усача.
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Ганнибал Лектор
1624346077
Пока у руля сборной спесивый чабан - никаких перспектив не будет. Ни скорости, ни тактики, ни работы с мячом. Этим лимитом вырастили поколение бездарей и тунеядцев. В результате и клубы и сборная выглядят посмешищем. Тьфу
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paracetamol
1624346263
Свет в конце туннеля для тебя - дверь, в которую пинком под зад!
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21082014
1624346556
Один-рукоблуд,другой-словоблуд,ну,и компания собралась,все как на подбор.
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diadushka
1624347339
"Многие игроки сборной стали на год старше из-за отложенного на год Евро"))) а у других сборных за этот год все помолодели?!))) Отмаза на кого рассчитана?)
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Semargl18
1624347545
Видишь дверь? Вот иди нахой отсюда
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general.lizyukov
1624349392
Саламыч, ну хоть немного совести осталось? Ну на донышке хотя бы, ну там на стеночках остаточки?! Уйди в отставку, будь мужиком. Ты не смог подготовить сборную к игре в средненькой группе? вы обделались по полной, а ты про свет в конце тоннеля. И у тебя было время на подготовку, ты не Леня, которого посреди сезона пихнули в сборную, с которой работал другой, ты сам состав подбирал, сам утверждал, наигрывал. И вот такое вот.
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zigbert
1624363524
Конечно от тренера многое зависит. Но больше беда всего нашего футбола. Во многих сборных есть игроки высокого уровня, которые играют в сильных европейских клубах и при том их там большинство. А что у нас -Головин, Миранчук, Черышев. В своих клубах лидерами они не являются.
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