Журналист Егоров: контракт Черчесова будет автоматически продлен, если Россия выйдет из группы на ЧМ-2022

Станислава Черчесова не уволят с поста главного тренера сборной России после разгромного поражения от Дании (1:4) и вылета с чемпионата Европы.
По информации журналиста Сергея Егорова, по условиям контракта тренера нельзя уволить за невыполнение задачи на Евро-2020.
Более того, если сборная России выйдет в плей-офф ЧМ-2022, контракт Черчесова будет автоматически продлен.
- Черчесов и футболисты сборной не получат бонусы из-за невыхода в плей-офф Евро-2020.
- Он возглавляет сборную с августа 2016 года.
- Черчесов обновил антирекорд по поражениям среди тренеров сборной России, уступив в 20 матчах.
Пресс-атташе сборной России: «Черчесов не объявлял команде об отставке»
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова