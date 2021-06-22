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  • Журналист Егоров: контракт Черчесова будет автоматически продлен, если Россия выйдет из группы на ЧМ-2022

Журналист Егоров: контракт Черчесова будет автоматически продлен, если Россия выйдет из группы на ЧМ-2022

22 июня 2021, 07:41
16

Станислава Черчесова не уволят с поста главного тренера сборной России после разгромного поражения от Дании (1:4) и вылета с чемпионата Европы.

По информации журналиста Сергея Егорова, по условиям контракта тренера нельзя уволить за невыполнение задачи на Евро-2020.

Более того, если сборная России выйдет в плей-офф ЧМ-2022, контракт Черчесова будет автоматически продлен.

  • Черчесов и футболисты сборной не получат бонусы из-за невыхода в плей-офф Евро-2020.
  • Он возглавляет сборную с августа 2016 года.
  • Черчесов обновил антирекорд по поражениям среди тренеров сборной России, уступив в 20 матчах.

Пресс-атташе сборной России: «Черчесов не объявлял команде об отставке»

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Чемпионат Европы Россия Черчесов Станислав
Комментарии (16)
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Старикан
1624338171
Я так понимаю, что мы автоматически вылетаем с ЧМ.... Какой, су.ка, грамотный: научился бумаги подписывать!
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Derzkiy1
1624340848
Время идёт, а терпеть всей стране этот гнилой подбор футболистов и никакое видение футбола ! С 1 дня его назначения было уже смешно … Жалко, что каким то образом понравилась игра на чм … Хотя там было везение в 1 матче, не более
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koli4ka
1624341364
пАмАгИтЕ!!!меня уже так сильно тошнит от этой противной тупейшей головы главного чабана страны,что зюбин "обкакались" против моего кровавого поноса просто бздюх на лужайке...
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Plyash
1624343525
Если физрук не подаст в отставку,это будет верх наглости и бесстыдства по отношению ко всем нам,простым людям.Так отвратительно работать,получая 2.5 млн.евро в год,может только откровенный негодяй.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1624344675
Только Черчесов справиться перетаскивая дрова из одной поленницы в другую.
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neveldomha
1624345973
И ходить на эту отару с чабаном не буду и смотреть тем более. Досвидос, Стасик!
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21082014
1624346848
То,что он сам не уйдёт это понятно,такие места хлебные сами не оставляют.и увольнять его некому.все повязаны и кормятся с одной кормушки.
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general.lizyukov
1624349445
Надо увольнять тех, кто такие контракты умудряется заключать. И чтобы возмещали затраты на такого тренера.
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docndoc
1624355703
Всплеск удачной игры сборной в 2018 обусловлен только эмоциями игроков (домашний ЧМ не в каждой жизни случается!), а не тренерскими изысками. Черчесова никогда не считал тренером. ЧЕ все показал.
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maygli
1624357091
Думаю Черчесову посоветуют подать в отставку. После этого его поблагодарят за работу, обязательно наградят за не оценимый вклад, дадут почётного, пригласят на работу в РФС, в думу и т.д. В общем со всеми почестями и регалиями помпезно избавятся от него.
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