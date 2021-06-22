Журналист Егоров: контракт Черчесова будет автоматически продлен, если Россия выйдет из группы на ЧМ-2022

Станислава Черчесова не уволят с поста главного тренера сборной России после разгромного поражения от Дании (1:4) и вылета с чемпионата Европы.

По информации журналиста Сергея Егорова, по условиям контракта тренера нельзя уволить за невыполнение задачи на Евро-2020.

Более того, если сборная России выйдет в плей-офф ЧМ-2022, контракт Черчесова будет автоматически продлен.

Черчесов и футболисты сборной не получат бонусы из-за невыхода в плей-офф Евро-2020.

Он возглавляет сборную с августа 2016 года.

Черчесов обновил антирекорд по поражениям среди тренеров сборной России, уступив в 20 матчах.

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