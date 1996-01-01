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    Журналист Егоров: контракт Черчесова будет автоматически продлен, если Россия выйдет из группы на ЧМ-2022

    Станислава Черчесова не уволят с поста главного тренера сборной России после разгромного поражения от Дании (1:4) и вылета с чемпионата Европы.

    По информации журналиста Сергея Егорова, по условиям контракта тренера нельзя уволить за невыполнение задачи на Евро-2020.

    Более того, если сборная России выйдет в плей-офф ЧМ-2022, контракт Черчесова будет автоматически продлен.

    • Черчесов и футболисты сборной не получат бонусы из-за невыхода в плей-офф Евро-2020.
    • Он возглавляет сборную с августа 2016 года.
    • Черчесов обновил антирекорд по поражениям среди тренеров сборной России, уступив в 20 матчах.

    Пресс-атташе сборной России: «Черчесов не объявлял команде об отставке»

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 07:41
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2323

      Derzkiy1 25 секунд назад

      Время идёт, а терпеть всей стране этот гнилой подбор футболистов и никакое видение футбола ! С 1 дня его назначения было уже смешно … Жалко, что каким то образом понравилась игра на чм … Хотя там было везение в 1 матче, не более

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      Рейтинг: +23240

      silver29 35 минут назад

      Эту дюковскую шайку-лейку даже дихлофосом не вытравить (((( в этой стране вообще кто-то отвечает за работу ? Единственное чем в совершенстве овладели это мутно говорить и друганов выгораживать (((((

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      Рейтинг: +1274

      Радио1000шумеров 37 минут назад

      "по условиям контракта тренера нельзя уволить за невыполнение задачи на Евро-2020". Давайте тогда руководство РФС уволим за невыполнение задач и за подписание таких контрактов.

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      Рейтинг: +6776

      Старикан 45 минут назад

      Я так понимаю, что мы автоматически вылетаем с ЧМ.... Какой, су.ка, грамотный: научился бумаги подписывать!

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      Рейтинг: +18

      chezzz > Старикан 40 минут назад

      Чувак, вот только в этом он и грамотный. Да как нужных игроков вызывать, чтобы потом их как игроков сборной втридорога продавать вместе со своими подпольными агентами. Не будет больше нормальной игры ни с таким тренером, ни с таким составом, ни с таким лимитом. Зажрались! А прогресса ноль. Вот кто мог хоть что-то показать - это ребята из Европы (за исключением Кудряшова и Черышева). Второй так вообще в лазарете и на банке сидел в Валенсии, ноль результативных действий за сезон и ноль минут до сбора перед Евро в составе сборной. В общем, как говорится, звезды сошлись на наш вылет. Удивительно, что еще и финнам не влетели.

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      Рейтинг: +23240

      silver29 > chezzz 34 минуты назад

      ты зря, у него сборная рыбок неплохой доход дает

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