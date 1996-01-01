Журналист Егоров: контракт Черчесова будет автоматически продлен, если Россия выйдет из группы на ЧМ-2022

Время идёт, а терпеть всей стране этот гнилой подбор футболистов и никакое видение футбола ! С 1 дня его назначения было уже смешно … Жалко, что каким то образом понравилась игра на чм … Хотя там было везение в 1 матче, не более
Станислава Черчесова не уволят с поста главного тренера сборной России после разгромного поражения от Дании (1:4) и вылета с чемпионата Европы.
По информации журналиста Сергея Егорова, по условиям контракта тренера нельзя уволить за невыполнение задачи на Евро-2020.
Более того, если сборная России выйдет в плей-офф ЧМ-2022, контракт Черчесова будет автоматически продлен.
- Черчесов и футболисты сборной не получат бонусы из-за невыхода в плей-офф Евро-2020.
- Он возглавляет сборную с августа 2016 года.
- Черчесов обновил антирекорд по поражениям среди тренеров сборной России, уступив в 20 матчах.
Пресс-атташе сборной России: «Черчесов не объявлял команде об отставке»