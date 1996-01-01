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    Пресс-атташе сборной России: «Черчесов не объявлял команде об отставке»

    Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров высказался о возможной отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды после матча с Данией.

    – Какова реакция Станислава Саламовича Черчесова? Он уходит в отставку?

    – Станислав Саламович прошел все необходимые процедуры после матча, раздал все флэш-интервью, посетил пресс-конференцию. Пояснил причины поражения, подвел, насколько это возможно, итоги турнира. Никаких разговоров, никаких решений на эту тему не было.

    – Команде об отставке он не объявлял?

    – Нет.

    • Дания разгромила Россию со счетом 4:1.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 06:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6776

      Старикан 39 минут назад

      Ктож от таких баблосов сам отказывается! То,что он не джигит, а баба подзаборная уже давно известно!

      0
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      Рейтинг: +2517

      nemolod 40 минут назад

      Это советские тренеры могли уходить (или их увольняли ) в отставку,причем за гораздо менее позорные результаты ! Например, Бескова сняли только за то,что сборная заняла только 2-е место (!)! на Евро-64

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      Рейтинг: +302

      BlackMurderDeco 1 час назад

      А пора б и уйти

      2
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      Рейтинг: +4787

      sochi-2013 1 час назад

      Оцениваю "работу" Черчесова, как мошенничество, за которое он должен быть НАВСЕГДА отлучен от футбола, с полной конфискацией ВСЕХ предыдущих денежных выплат!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +1317

      IVANRUS777 1 час назад

      Да он и не собирается в отставку. Такие твари, если присосутся, то только поганой метлой можно выгнать. Он такую кормушку бросать не собирается. Сейчас денежку за неустойку срубит и можно будет отползать в сторонку. У таких людей, как Черчесов, нет ни капли достоинства , ни чести, только огромное раздутое уродливое эго.

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      Рейтинг: +100

      Solist345345 1 час назад

      Куда ж он уйдет, он же памятник.

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