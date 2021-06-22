Пресс-атташе сборной России: «Черчесов не объявлял команде об отставке»

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров высказался о возможной отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды после матча с Данией.

– Какова реакция Станислава Саламовича Черчесова? Он уходит в отставку?

– Станислав Саламович прошел все необходимые процедуры после матча, раздал все флэш-интервью, посетил пресс-конференцию. Пояснил причины поражения, подвел, насколько это возможно, итоги турнира. Никаких разговоров, никаких решений на эту тему не было.

– Команде об отставке он не объявлял?

– Нет.

Дания разгромила Россию со счетом 4:1.

Россияне вылетели с Евро-2020, заняв последнее место в группе.

Черчесов возглавляет сборную с августа 2016 года.

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