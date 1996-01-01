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    Черчесов обновил антирекорд по поражениям среди тренеров сборной России

    В матче третьего тура группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Дании со счетом 1:4.

    Это 20-е поражение для Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной.

    57-летний специалист обновил антирекорд национальной команды по данному показателю.

    До Черчесова худший результат был у Гуса Хиддинка – десять поражений в период с 2006 по 2010 год.

    • Россияне вылетели с Евро-2020, заняв последнее место в группе.
    • Черчесов возглавляет сборную с августа 2016 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +9943

      BRO_football 28 минут назад

      Вот уж действительно ты просто космос, Стас

      0
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      Рейтинг: +764

      Чехов на Садовой 36 минут назад

      Пошол вон, таракан уссатый!!! И самовлюблённного спеца-мастурбатора с собой прихватить не забудь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2318

      Derzkiy1 56 минут назад

      Из всей его истории, в одном матче с Испанией фартануло и все!

      0
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      Рейтинг: +4375

      solodealer 1 час назад

      Стасик ХИДДИНКА догнал!
      Прозвучало гордо!
      Мелким шрифтом дочитал:
      "...по антирекордам..."))

      1
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      Рейтинг: +2568

      CSKA57 1 час назад

      Ура, Черчесов остается! Он еще не один рекорд побьет!

      0
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      Рейтинг: +3322

      Semenycch 1 час назад

      Не ошибается тот, кто ничего не делает. Хиддинк и Черчесов лучшие тренеры сборной России за всю ее историю.

      0
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      Рейтинг: +4375

      solodealer > Semenycch 1 час назад

      ...тот, кто ничего не делает, являет собой ОДНУ СПЛОШНУЮ ОШИБКУ.

      0
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      Рейтинг: +12993

      KLIM777 1 час назад

      Сейчас в интервью он говорит, что посмотрит игру и сделает выводы, а также - всем болельщикам привет ахахахха

      Это к чему? К тому, что никуда усатая не собирается.

      1
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      Рейтинг: +3322

      Semenycch > KLIM777 1 час назад

      Если болеешь за Зенит - веди себя нормально, не хами, не оскорбляй игроков и тренеров, даже если они ошибаются. Не нужно смахивать на свинью. Их тут на сайте и так предостаточно.

      0
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      Рейтинг: +4375

      solodealer > KLIM777 1 час назад

      Да))) смотрю)))
      очень напоминает "Единую Россию", её "результаты и выводы перед очередными выборами))++

      3
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      Рейтинг: +3322

      Semenycch > solodealer 1 час назад

      Сиди тихо и помалкивай. Это сайт посвященный футболу.

      2
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      Рейтинг: +4375

      solodealer > Semenycch 1 час назад

      Что-то завоняло... Сиди на горшке и помалкивай, если страшно говорить то, что думаешь. Это - сайт, посвящённый футболу)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +12993

      KLIM777 > Semenycch 1 час назад

      Ты еще не наговорился со мной?

      Вот вы сидите и смотрите дальше эту муть и радуйтесь. Словно какие-то пассивные во всем. Смотрите, как Сережа в 3 год Лиги Чемпионов займет 4 место. Сидите и молчите, стройте интеллигенцию.

      Футбол - это вид спорта, где есть эмоции и масса критики. Сегодня критика по делу.

      При норм фанатах, как было ранее, просто на баху врывались и базарили с миллионерами. А сейчас вы тут тра ля ля, бедные игроки, не надо их оскорблять. Это не игроки и не тренеры, это обычные дегенераты.

      3
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      Рейтинг: +4375

      solodealer > KLIM777 1 час назад

      !))+

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      Рейтинг: +3155

      Snek 1 час назад

      Не сбродная, а просто золото! Одни рекордсмены!

      1
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      Рейтинг: +4375

      solodealer > Snek 1 час назад

      Точно))) По оффсайдам, зарплатам, поражениям )))+

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      Рейтинг: +381

      tarasofka 1 час назад

      гнать с особым позором. надеюсь, в москве фанаты спалят, когда там прилетает самолёт со сборной, достойно встретят. усатого персонально!

      1
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      Рейтинг: +105

      Батал Вселенский 1 час назад

      Мы и не сомневались. Браво.

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