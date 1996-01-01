Черчесов обновил антирекорд по поражениям среди тренеров сборной России

Вот уж действительно ты просто космос, Стас
В матче третьего тура группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Дании со счетом 1:4.
Это 20-е поражение для Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной.
57-летний специалист обновил антирекорд национальной команды по данному показателю.
До Черчесова худший результат был у Гуса Хиддинка – десять поражений в период с 2006 по 2010 год.
- Россияне вылетели с Евро-2020, заняв последнее место в группе.
- Черчесов возглавляет сборную с августа 2016 года.